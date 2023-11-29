Jens Köwing HDI Deutschland schafft neues Vorstandsressort

Neue Aufgaben für Jens Köwing: Der bisherige IT-Vorstand der HDI AG übernimmt nun auch das neu geschaffene Vorstandsressort IT bei HDI Deutschland.

Jens Köwing: Der bisherige IT-Vorstand der HDI AG übernimmt nun auch das neu geschaffene Vorstandsressort IT bei HDI Deutschland.

HDI Deutschland hat ein neues Vorstandsressort geschaffen und Jens Köwing zum IT-Vorstand ernannt. Stimmt die Finanzaufsicht Bafin zu, übernimmt der 46-Jährige ab Januar 2024 die Verantwortung für IT-Grundsatzfragen und die übergreifende Anwendungsentwicklung bei der Talanx-Tochter.

Sein bisheriges Mandat als IT-Vorstand der HDI AG für das Ressort Querschnitt & Service Operation führe Köwing bis auf weiteres fort, heißt es vom Unternehmen.

Seit 2012 bei HDI

Köwing gehört seit April 2019 dem HDI-Vorstand an. Zuerst war er Vorstandmitglied von HDI Systeme, dem IT-Dienstleister von HDI. Ende 2020 stieg er zum Vorstandssprechers der HDI Systeme auf. Im März 2022 wechselte er in den Vorstand der HDI AG. Davor hatte Köwing mehrere Führungspositionen im IT-Bereich von HDI inne.

Vor seinem Wechsel zur HDI im Februar 2012 war Köwing bei der Unternehmensberatung Accenture aktiv. Davor arbeitete er bei der IT-Beratungstochter von Siemens, Siemens Business Services.