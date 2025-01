Die zum Talanx-Konzern gehörende HDI Deutschland plant mehrere hundert Arbeitsplätze abzubauen. Einen entsprechenden Bericht der „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ bestätigte der Konzern ohne Zahlen zu nennen. Bundesweit sollen laut des Berichts mehrere Hundert Stellen betroffen sein, vor allem im Sachversicherungsgeschäft für Privat- und Firmenkunden.

Kosten über Marktniveau gefährden die Profitabilität

Offenbar zwingen die zu hohen Kosten die Hannoveraner zum Handeln. Ziel sei, diese bis Ende 2028 „in etwa auf Marktniveau zu senken“, um das Geschäft mit Sachversicherungen langfristig profitabler zu machen. „HDI Deutschland hat ein Profitabilitätsziel, kein Mitarbeiterabbauziel“, sagte ein Unternehmenssprecher der „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Wie viel konkret eingespart werden müsse, hänge von der Geschäftsentwicklung ab. Die betroffenen Mitarbeiter seien über die Pläne informiert worden. Auch seien mit den Mitbestimmungsgremien „faire Regelungen“ erarbeitet worden.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden

Laut des Medienberichts soll der Großteil des Stellenabbaus durch natürliche Fluktuation erreicht werden, also durch absehbare Eintritte von Beschäftigten in den Ruhestand. Bis 2028 würden altersbedingt mehr als 500 Personen das Unternehmen verlassen. Zudem gäbe es mehr als 300 offene Stellen im Konzern.

Neben Abfindungen sollen Mitarbeiter auch bei der beruflichen Neuorientierung im oder außerhalb des Konzerns unterstützt werden. Der HDI-Sprecher: „Wir setzen alles daran, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.“ Heißt aber auch: Ausgeschlossen sind sie nicht.

Größtes Problemkind bleibt die Kfz-Versicherung

Hauptsorgenkind der HDI dürfte die Kfz-Versicherung sein, in der fast die ganze Branche derzeit Verluste schreibt. Im Juli 2024 hatte das Unternehmen Berichte über massive Prämienerhöhungen für einen Teil der Bestände bestätigt. Von bis zu 50 Prozent schrieb damals das Branchenportal „Versicherungsmonitor“. .

Damals sagt ein Sprecher. „Die massive Schadeninflation in Deutschland macht eine risikogerechte Anpassung der Preise für Versicherungsschutz unumgänglich. Tatsächlich gibt es dabei im Kfz-Bestand der HDI Versicherung einzelne, genau definierte Risiken, die sich als extrem schadenlastig erwiesen haben und auf die signifikante Preiserhöhungen zukommen.“

Im selben Monat kündigte der Versicherer auch einen Teilrückzug in der Sach-Sparte an und schrieb an seine Vertriebspartner: „Wie jeder andere Versicherer auch, überprüfen wir regelmäßig unser Angebot in Hinblick auf die Profitabilität. Daraus ergibt sich, dass wir im Bereich Maklerpools das Privatgeschäft einschränken und die Kapazitäten auf das Gewerbe- und Lebensversicherungsgeschäft lenken wollen. Bei Maklerpools bietet HDI in der privaten Kfz-Versicherung daher zum 1. Oktober 2024 im Neu- und Ersatzgeschäft keine Deckungen mehr an und schränkt das Geschäft in den privaten HUS-Sparten ein.“

Entwicklung in Komposit soll genau beobachtet werden

In einem Interview mit dem Fachmagazin „Versicherungsbote“ sagte Vertriebsvorstand Thomas Luer mit Blick auf das Jahr 2025, dass man die „Entwicklung in Komposit genau beobachten“ werde. „Ich bin überzeugt, dass wir mit den Maßnahmen, die wir in diesem Jahr eingeleitet haben, auf dem richtigen Weg sind und eine solide Basis für ein rentables Auskommen geschaffen haben.“

Nun scheint klar, dass die bisherigen Maßnahmen aber nicht ausgereicht haben.