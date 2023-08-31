Schulze Lammers folgt auf Rogenhofer HDI Deutschland und HDI Versicherung melden Vorstandswechsel

Herbert Rogenhofer, Vorstand der HDI Deutschland und Vorstandschef der HDI Versicherung, tritt 2024 in den Ruhestand. Sein Nachfolger kommt von der Axa.

Zum 1. Januar 2024 wechselt Daniel Schulze Lammers (43) zu HDI Deutschland. Bis Mitte 2024 arbeitet er mit Herbert Rogenhofer (59) zusammen. Dann tritt Rogenhofer in den Ruhestand und Schulze Lammers übernimmt seine Aufgaben als Vorstand der HDI Deutschland, Vorstandsvorsitzender der HDI Versicherung sowie als Leiter des Privatkundengeschäfts des Versicherers.

Schulze Lammers wechselt von der Axa, wo er zuletzt das Industriegeschäft leitete. Davor verantwortete er das Privatkundengeschäft des Versicherers und war Vorstand der Axa-Direktversicherung. Weitere Stationen seiner Karriere bei der Axa waren unter anderem die Positionen als Leiter Produktmanagement Kraftfahrt sowie als Projektleiter Konzernentwicklung.

Schulze Lammers war bereits 2016 bei HDI

Auch für HDI ist Schulze Lammers kein Unbekannter: Zwischen April 2016 und Juni 2017 zeichnete er für das Produktmanagement Sach von HDI verantwortlich.

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Rogenhofer ist seit 2021 Mitglied des Vorstandes von HDI Deutschland und Vorstandschef der HDI Versicherung. Er trat dem Unternehmen im Juni 2017 als Digitalchef bei.

Außerdem hatte Rogenhofer seit 2018 die Position als Investmentchef bei der HDI Versicherung inne. „Er trug maßgeblich zur Sanierung der IT und zum Turnaround im Kfz-Geschäft bei“, heißt es vom Unternehmen.