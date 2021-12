HDI Gerling mit neuen Leistungen für Makler und Firmenkunden

Die HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG bietet kleinen und mittleren Unternehmen neue Leistungen an. Kunden, die die das Produkt "Compact" abgeschlossen haben, können ab sofort den Baustein Werkverkehr hinzufügen. Dieser Baustein sichert die Transporte mit dem firmeneigenen Fahrzeug ab und greift beispielsweise dann, wenn während eines geschäftlichen Termins das Fahrzeug aufgebrochen wird und teures Equipment oder Waren gestohlen werden.Ebenfalls neu ist die Mitversicherung des Bewegungsrisikos: Damit ist mobil eingesetzte Elektronik, wie Mobiltelefone oder Laptops, abgesichert.Für Makler, die ihre Produkte vertreiben, bietet HDI-Gerling eine neue Online-Anwendung an. Über das Makler Extranet erhalten die Vermittler jetzt Zugang zum neuen Onlinerechner. Das Tool kann Angebote schnell und an die Bedürfnisse der einzelnen Kunden angepasst berechnen und sie anschließend versenden.