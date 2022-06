Internationales Geschäft HDI Global baut Führungsriege um

Jens Wohlthat und Andreas Luberichs verlassen den Vorstand von HDI Global. Künftig verantwortet David Hullin das komplette internationale Geschäft des Industrieversicherers. Bisher verantwortete Hullin die Regionen Kontinentaleuropa, Nord- und Südamerika, Großbritannien und Irland, bei Wohlthat waren es die Regionen Asia-Pazifik, Afrika und das globale Netzwerk.

Luberichs will sich indes neuen Herausforderungen widmen. In Zukunft führt Barbara Klimaszewski-Blettner das Deutschland-Geschäft weiter. Sie berichtet dabei direkt an Edgar Puls, den Vorstandsvorsitzenden von HDI Global.