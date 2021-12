Industrieversicherungen HDI Global beruft neuen Spartenleiter in Deutschland

Michael Westhoff soll beim Industrieversicherer HDI Global künftig die Geschäftsfelder Industrie und Konzern in Deutschland verantworten. Er übernimmt diese Aufgabe zum 1. Juli am Standort in Hannover von Jürgen Rolke, der Ende dieses Jahres in den Ruhestand geht.