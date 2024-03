Die Versicherungsgesellschaft HDI Global kündigt Veränderungen in ihrem Vorstand an. Claire McDonald wird das Unternehmen zum 1. April verlassen. Im Gegenzug rücken Barbara Klimaszewski-Blettner und Dirk Höring als neue Mitglieder in den Vorstand auf.

Klimaszewski-Blettner wird im HDI-Vorstand das Deutschlandgeschäft sowie das globale Schadenmanagement leiten. Höring übernimmt als Chief Underwriting Officer die Verantwortung für die Bereiche Feuerversicherung, Technische Versicherungen, Transportversicherungen und Risikoberatung (HDI Risk Consulting).

Klimaszewski-Blettner ist seit September 2021 bei HDI. Derzeit verantwortet sie als Managing Director das Deutschlandgeschäft von HDI Global. Davor hatte sie rund zehn Jahre lang verschiedene Führungspositionen bei Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) und innerhalb der Allianz Gruppe inne.

Höring gehört seit Februar 2014 der Talanx Gruppe an. Derzeit zeichnet er als Leiter für insgesamt rund 5.000 internationale Programme zuständig. Zuvor verantwortete er als Bereichsleiter die Preisgestaltung, Analyse und das globale Portfolio-Controlling von HDI Global. Darüber hinaus ist Höring Vorstandsmitglied bei HDI Global Network, einem weltweit tätigen Rückversicherer innerhalb der HDI Global. Dort ist er für Finanzen, Rückversicherungsrechnungswesen, Asset & Liquidity Management und Risikomanagement verantwortlich. Davor war er Mitglied des Verwaltungsrats der HDI Global Insurance Company in den USA. Vor seinem Wechsel zur Talanx Gruppe arbeitete Höring als Berater bei McKinsey.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Mehr als 6 Milliarden Euro Schadenzahlungen

„Ziel der Bündelung des globalen Schadenmanagements auf Vorstandsebene ist, den Kundenfokus zu stärken, einschließlich der damit verbundenen Schadenservices, und weltweite Prozesse zu optimieren“, heißt es vom Unternehmen. HDI Global hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mehr als 6 Milliarden Euro Schadenzahlungen an Kunden geleistet.

Damit setzt sich der Vorstand von HDI Global ab April aus acht Personen zusammen. Neben Klimaszewski-Blettner und Höring gehören Edgar Puls (Vorsitzender), Ralph Beutter, Mukadder Erdönmez, Christian Hermelingmeier, David Hullin und Thomas Kuhnt dem Führungsgremium an.

HDI Global ist der Industrieversicherer der Talanx-Gruppe. Der firmeneigene weltweite HDI Global Network unterhält Auslandsniederlassungen, Tochter- und Schwestergesellschaften sowie Netzwerkpartner in mehr als 175 Ländern. So bedient HDI in rund 5.000 internationalen Programmen Kunden mit multinationalem Geschäft mit Policen, die weltweite Compliance gewährleisten.