Dem Talanx-Konzern aus Hannover geht es gut. Im ersten Jahresviertel 2025 erhöhte sich das Konzernergebnis trotz hoher Großschadenbelastung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres von 576 auf 604 Millionen Euro, der Umsatz stieg von 11,7 auf 12,4 Milliarden Euro. Diese Quartalszahlen veröffentlichte der Konzern vergangene Woche.

Aus für Hameln – 70 betroffene Mitarbeiter

Weniger erfreulich, zumindest aus Mitarbeitersicht, ist der nun bekanntgewordene Plan der operativen Tochter HDI Deutschland. Das Unternehmen will seinen Standort in Hameln mit rund 70 Beschäftigten

aufgeben. Am dortigen kleinsten bundesweiten Standort sollen vor allem Mitarbeiter aus dem Innendienst im Bereich der Lebensversicherung tätig sein. Laut eines Berichts der „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) ist die Schließung für Ende März 2027 geplant. Dies habe ein Talanx-Sprecher auf Anfrage mitgeteilt.

Nach Angaben des Sprechers bietet HDI den Beschäftigten in Hameln an, an einen anderen Standort zu

wechseln – etwa nach Hilden in Nordrhein-Westfalen oder nach Hamburg. Sie hätten die Möglichkeit, bis zu 60 Prozent mobil zu arbeiten. Darauf verwies das Unternehmen auch bereits vergangene Woche als bekannt wurde, dass rund 700 Beschäftigte der HDI Leben von Köln nach Hilden umziehen sollen.