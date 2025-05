Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Den Firmensitz im Stadtteil Deutz werde man aber nicht schließen, sagte der HDI-Sprecher. „Die meisten Mitarbeitenden werden auch weiter ihren Arbeitsplatz langfristig in Köln haben, darunter auch Mitarbeitende des Leben-Ressorts, die zum Beispiel einen Bezug zu unserem Asset-Manager Ampega haben.“

Betroffen sind demnach rund 30 Prozent der derzeit insgesamt rund 2.000 Stellen am Standort Köln. Der Umzug soll Mitte 2026 beginnen und zum Jahresende abgeschlossen sein. Die Mitarbeiter seien informiert.

Im rund 30 Kilometer entfernten Hilden sind unter anderem die auf den Bankenvertrieb spezialisierte Targo Versicherung sowie der interne IT-Dienstleister HDI Systeme angesiedelt. Insgesamt arbeiten an diesem Standort bisher mehr als 600 Mitarbeiter.

„Wir bündeln in Hilden Tätigkeiten, um eine noch bessere Zusammenarbeit des Ressorts Leben und Bancassurance zu ermöglichen und damit unseren Kunden noch besseren Service zu bieten. Dazu nutzen wir künftig unser eigenes Gebäude in Hilden, das gerade modernisiert wurde und mit hochmodernen Arbeitsplätzen ausgestattet ist“, so der Sprecher.