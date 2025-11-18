Die Deutschen entdecken die Börse. Nicht für den schnellen Gewinn, sondern für etwas, das eigentlich den Ruf hat, konservativ und langweilig zu sein: die Altersvorsorge. 28 Prozent der Berufstätigen vertrauen inzwischen darauf, dass Aktien oder Fonds ihnen im Alter ein finanzielles Polster bieten können. Das klingt nach wenig, ist aber im historischen Vergleich bemerkenswert: 2020 lag dieser Wert noch bei 19 Prozent. Innerhalb von fünf Jahren ist das Vertrauen in börsengehandelte Wertpapiere zur Altersvorsorge um fast die Hälfte gestiegen – und erreicht damit den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung.

Das geht aus der repräsentativen Befragung der HDI Versicherungen hervor, für die knapp 4.000 Berufstätige in Deutschland befragt wurden. Die Studie, die inzwischen im siebten Jahr durchgeführt wird, zeigt: Im Vertrauens-Ranking der Altersvorsorge liegt nur noch das Eigenheim mit 44 Prozent vor Aktien und Fonds. Der Abstand zwischen beiden schrumpft kontinuierlich.

Rendite schlägt Sicherheit – zumindest in der Theorie

Was treibt den Sinneswandel? Eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent der Befragten glaubt inzwischen, dass sich mit Aktien langfristig bessere Renditen erzielen lassen als mit Zinsanlagen. Vor zwei Jahren waren es noch 48 Prozent. Auch die Sorge vor Inflation spielt eine Rolle: 40 Prozent sehen Aktien 2025 als geeigneten Schutz, zwei Jahre zuvor waren es erst 32 Prozent.

Doch die Skepsis bleibt groß. 39 Prozent der Berufstätigen empfinden die Geldanlage in Aktien als „zu kompliziert“. Für 35 Prozent sind „Aktien grundsätzlich zu riskant“. Beide Werte haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Die Zahlen zeigen: Das gestiegene Vertrauen geht nicht mit einem grundlegenden Abbau von Vorbehalten einher.

Die Altersvorsorgeformen im Vertrauensvergleich der Berufstätigen seit 2020 | Bildquelle: Quelle: HDI Berufe-Studie 2025 – Bevölkerungsrepräsentative Yougov-Umfrage im Auftrag von HDI unter 3.739 erwerbstätigen Bundesbürgern vom 11.06. bis 31.07.2025. Vergleich mit vorherigen HDI Berufe-Studien, Basis: YouGov-Panel mit jeweils rund 4.000 Berufstätigen pro Jahr.

Die Geschlechterlücke bleibt bestehen

Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. 34 Prozent der berufstätigen Männer setzen bei der Altersvorsorge auf Aktien und Fonds – bei Frauen sind es nur 20 Prozent. Zwar ist das Vertrauen der Frauen seit 2020 prozentual stärker gestiegen als das der Männer, die absolute Lücke bleibt jedoch erheblich.

„Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich der Trend zu aktienbasierten Konzepten weiter verstärkt hat“, sagt Holm Diez, im Vorstand von HDI Deutschland zuständig für Leben und Bancassurance. „Das ist eine positive Entwicklung, denn insbesondere der ausgewogene Mix aus klassischen und fondsbasierten Vorsorgelösungen trägt maßgeblich zur finanziellen Absicherung im Alter bei.“ Berufstätige Frauen stünden dabei besonders im Fokus.

Private Vorsorge gewinnt, gesetzliche Rente verliert

Private Lebens- und Rentenversicherungen konnten sich erneut verbessern und belegen mit 21 Prozent den dritten Platz im Vertrauens-Ranking. Damit ziehen sie weiter an der gesetzlichen Rentenversicherung vorbei, die nur noch von 17 Prozent der Befragten als vertrauenswürdig eingestuft wird. 2020 lagen beide Vorsorgeformen noch fast gleichauf (24 Prozent zu 22 Prozent).

Besonders berufstätige Frauen scheinen der gesetzlichen Rente zu misstrauen: Nur 14 Prozent von ihnen setzen darauf, bei Männern sind es 20 Prozent. Bei privaten Lebens- und Rentenversicherungen hingegen ist die Bewertung nahezu identisch (21 Prozent bei Frauen, 22 Prozent bei Männern).

Während das Vertrauen in Aktien steigt, bleibt die Furcht vor Risiken und Komplexität der Anlage konstant | Bildquelle: HDI Berufe-Studie 2025 – Bevölkerungsrepräsentative Yougov-Umfrage im Auftrag von HDI unter 3.739 erwerbstätigen Bundesbürgern vom 11.06. bis 31.07.2025. Vergleich mit vorherigen HDI Berufe-Studien, Basis: YouGov-Panel mit jeweils rund 4.000 Berufstätigen pro Jahr.

Bitcoin als Altersvorsorge?

Erstmals sind in diesem Jahr Kryptowährungen in der Erhebung berücksichtigt worden – und die Ergebnisse überraschen. Zwar halten insgesamt nur 4 Prozent der Befragten Bitcoins & Co. für die vertrauenswürdigste Form der Altersvorsorge. Doch jeder vierte Berufstätige unter 40 Jahren (26 Prozent) hält sie für ein geeignetes Instrument zum Aufbau einer Altersabsicherung. Bei den ab 40-Jährigen sind es nur 11 Prozent.

„Ein überraschendes und zugleich bemerkenswertes Ergebnis ist zudem, dass Kryptowährungen von einem Teil der Befragten als geeignete Option für die Altersvorsorge angesehen werden“, sagt HDI-Vorstand Diez.

Die Unterschiede zwischen den Generationen lassen sich offenbar auf unterschiedliche Erfahrungen zurückführen: Jeder dritte Berufstätige unter 40 Jahren (32 Prozent) gibt an, schon einmal Kryptowährungen gekauft zu haben. Unter den Älteren sind es nur 14 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 21 Prozent.

Jüngere Berufstätige investieren häufiger in Kryptowährungen und bewerten deren Zukunftschancen positiver | Bildquelle: HDI Berufe-Studie 2025 – Bevölkerungsrepräsentative Yougov-Umfrage im Auftrag von HDI unter 3.739 erwerbstätigen Bundesbürgern vom 11.06. bis 31.07.2025.

Hamburg führt bei Kryptowährungen

Auch zwischen den Bundesländern zeigen sich deutliche Unterschiede. In Bremen und Hamburg ist der Anteil der Berufstätigen, die bereits in Bitcoin & Co. investiert haben, am höchsten (29 Prozent beziehungsweise 28 Prozent; Bundesdurchschnitt: 21 Prozent). In Hamburg halten zudem bundesweit die meisten Berufstätigen Kryptowährungen für gut geeignet zum Aufbau der Altersvorsorge (27 Prozent). Beschäftigte im Saarland und in Sachsen-Anhalt sehen diese Eignung hingegen jeweils nur zu 11 Prozent – und liegen damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 17 Prozent.

Die Zahlen zeigen: Die Vorstellungen darüber, was eine sinnvolle Altersvorsorge ausmacht, driften auseinander. Zwischen Generationen, Geschlechtern und Regionen. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass das Eigenheim zwar noch immer die Rangliste anführt – aber die Börse holt auf.