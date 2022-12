Umfrageergebnisse in 13 Grafiken „Kunden heute offener für kapitalmarktnahe Vorsorgeprodukte“

Quelle: Bevölkerungsrepräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von HDI unter 3.891 erwerbstätigen Bundesbürgern im Juni und Juli 2022 | Foto: HDI

Fast die Hälfte der Berufstätigen in Deutschland (46 Prozent) ist überzeugt, dass Aktien gut für den Aufbau einer Altersvorsorge geeignet sind. Zudem stimmen aktuell sogar 57 Prozent der Aussage zu, dass „Aktien langfristig bessere Renditen erzielen als Zinsanlagen wie zum Beispiel Sparkonten“. Und jeder Dritte (36 Prozent) sieht in Aktien auch einen Schutz vor steigenden Inflationsraten. Doch vier von zehn Berufstätigen „ist die Geldanlage in Aktien zu riskant, um darin mein Geld anzulegen.“ Ebenso vielen ist die Aktienanlage zu kompliziert, bei jüngeren Berufstätigen unter 40 Jahren sind es sogar 42 Prozent.