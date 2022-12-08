Umfrageergebnisse in 13 Grafiken „Kunden heute offener für kapitalmarktnahe Vorsorgeprodukte“

Aktien zur Altersvorsorge? Das ist immer noch jedem dritten Berufstätigen in Deutschland zu unsicher. Die Mehrheit der Teilnehmer einer aktuellen Umfrage erwarten an der Börse zwar langfristig höhere Renditen als bei sicheren Geldanlagen. Doch viele empfinden die Investments als zu kompliziert.

Fabian von Löbbecke © HDI

Bei der Frage, ob Aktien als Altersvorsorge geeignet sind, herrscht hierzulande Uneinigkeit: Nur die Hälfte der Berufstätigen in Deutschland ist überzeugt, dass Aktien gut für den Aufbau einer Altersvorsorge. Zudem stimmt aktuell die Mehrheit der Aussage zu, dass „Aktien langfristig bessere Renditen erzielen als Zinsanlagen wie zum Beispiel Sparkonten“. Und jeder Dritte sieht in Aktien auch einen Schutz vor steigenden Inflationsraten. Doch vier von zehn Berufstätigen „ist die Geldanlage in Aktien zu riskant, um darin mein Geld anzulegen.“ Ebenso vielen ist die Aktienanlage zu kompliziert, zeigt eine repräsentative Befragung von bundesweit knapp 3.900 Erwerbstätigen ab 15 Jahren im Sommer.

„Unsere Befragung fördert einen eklatanten Widerspruch zu Tage: Die Mehrheit der Berufstätigen erkennt die Vorzüge der Aktienanlage für den Aufbau der Altersvorsorge. Doch 40 Prozent schrecken aus Furcht oder Unsicherheit dennoch davor zurück“, berichtet Fabian von Löbbecke. Er verantwortet den Bereich Produkte und Neugeschäft im Vorstand der HDI Lebensversicherung, die die Umfrage im Rahmen ihrer alljährlichen Berufe-Studie in Auftrag gegeben hat . „Die Studienergebnisse spiegeln unsere Erfahrungen im Neugeschäft wider. Wir stellen fest, dass viele Kunden kapitalmarktnahen Vorsorgeprodukten heute deutlich offener gegenüberstehen, als das in der Vergangenheit der Fall war.“

Vorteile der Aktienanlage werden gesehen – doch Komplexität und Risiko lassen zurückschrecken 1 / 13 Quelle: Bevölkerungsrepräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von HDI unter 3.891 erwerbstätigen Bundesbürgern im Juni und Juli 2022. Bildquelle: HDI

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen