Ab 13. Dezember HDI und Hannover Rück zünden Corona-Booster

Seit heute, dem 13. Dezember impfen die Versicherer HDI und Hannover Rück wieder ihre Mitarbeiter. In Hannover starten die Versicherer der Talanx-Gruppe mit entsprechenden Booster-Aktionen. Die Verantwortlichen planen tägliche Impfangebote bis zum 23. Dezember. Auch im gesamten Januar sollen die Kampagnen fortgeführt werden. Am zweiten Hauptstandort von HDI in Köln sollen sie spätestens am 12. Januar starten.

„Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und sie so sicher wie möglich durch die Pandemie zu begleiten, haben wir uns für diese erneute Impfaktion entschieden“, sagt dazu Jens Warkentin, Personalvorstand der HDI-Gruppe. „Denn nur umfassendes Impfen kann uns aus dieser Krise herausbringen.“ Bereits im Sommer 2021 hatten HDI und Hannover Rück deutschlandweite Impfangebote für ihre Mitarbeiter bereitgestellt. Unter dem Strich wurden rund 3000 Impfspritzen gesetzt.