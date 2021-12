HDI-Vorstand Gerhard Frieg „Die Menschen suchen werthaltige Anlagen“

Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage nach diesem Instrument. Liquidität gibt es genug: Die Menschen sind auf der Suche nach werthaltigen Anlagen, die sie am Kapitalmarkt aufgrund des Niedrigzinsumfelds nichtmehr finden. Gleichzeitig werden die noch reichlich vorhandenen Vorsorgelücken sinnvoll geschlossen.Der Einstieg ist bei TwoTrust Selekt ab 7.500 Euro möglich. Die durchschnittlichen Einmalbeiträge, die am Markt eingezahlt werden, liegen bei 25.000 bis 30.000 Euro, hier sehen wir auch unsere Hauptzielgruppe.Der Einmalbeitrag spricht eher Personen ab 40 bis 45 Jahre an, die größere Beträge zur Anlage zur Verfügung haben. Policen gegen laufenden Beitrag zielen eher auf denjenigen ab, der früher mit der Altersvorsorge beginnen möchte.TwoTrust Selekt bietet beiden Kundengruppen eine attraktive Alternative, um Geld sicher anzulegen und trotzdem an den Chancen der Aktienmärkte teilzuhaben.