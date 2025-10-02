Der HDI strukturiert die Verantwortlichkeiten in Vertrieb um. Davon sind zahlreiche Tochtergesellschaften betroffen. Ganz neu auf Vorstandsebene ist allerdings nur Thorsten Jahnke.

Die HDI Deutschland besetzt zentrale Führungspositionen im Vertrieb zum 1. Januar 2026 neu aus. Dabei bleibt allerdings die Besetzung des Vorstands der HDI Deutschland AG, die als Holding fungiert, unverändert.

Interne Lösung für die Spitze des Makler- und Kooperationsvertriebs

Die Funktion als Bereichsvorstand für den Makler- und Kooperationsvertrieb soll künftig Thorsten Jahnke übernehmen. Der Vertriebsmanager ist seit 2017 bei HDI Deutschland tätig, war zuletzt Bereichsleiter für den Maklervertrieb. Jahnke verantwortet in seiner neuen Position die Leben- und Sachsparte des Makler- und Kooperationsgeschäfts der Tochtergesellschaften HDI Lebensversicherung und der HDI Versicherung.

Der Fokus seines neuen Geschäftsbereichs laut einer Unternehmensmitteilung weiterhin auf dem Ausbau des Segments Firmen und Freie Berufe sowie der Stärkung der Lebensversicherungssparte liegen.

Dreiköpfige Spitze im Vertrieb unter Leitung von Thomas Lüer

Die Verantwortung übernimmt Jahnke von Thomas Lüer, Vorstand Vertrieb und Marketing von HDI Deutschland, der diese Position zusätzlich kommissarisch über die letzten drei Jahre hinweg geführt hat. Unter der Führung von Lüer gehört zum nun dreiköpfigen Spitzenteam der deutschen Vertriebsaktivitäten der HDI auch Norbert Eickermann als Bereichsvorstand für den Exklusiv- und Direktvertrieb.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Nachfolger von Jahnke wird wiederum Robert Ciolek, der seit 2022 im Unternehmen tätig ist und zuletzt die Vertriebsdirektion West im Bereich Sach verantwortete.

Bereichsvorstand Eversberg mit neuen Zuständigkeiten

Eine weitere Personalie: Bereichsvorstand Stefan Eversberg, bisher verantwortlich für das Vertriebsmanagement, übernimmt innerhalb des Geschäftsbereichs HDI Deutschland zum 1. Januar 2026 die Vorstandsverantwortung für das Bestandsmanagement. Damit verbunden wird er Vorstandsvorsitzender der Targo Lebensversicherung, der Targo Versicherung AG und der LPV Lebensversicherung. Die bisherigen Aufgaben von Eversberg sollen zukünftig im Wesentlichen dem Vorstand Vertrieb und Marketing direkt zugeordnet werden.

Holding-Vorstand Holm Diez wird in diesem Zuge aus dem Vorstand der drei Versicherungsgesellschaften ausscheiden. Er soll sich nach Unternehmensangaben auf die Führung des Vorstandsressorts Leben/ Bancassurance und deren zukünftige Ausrichtung fokussieren.

Lüer sagt zur Neuaufstellung „Ich freue mich sehr, mit Thorsten Jahnke einen erfahrenen, internen Kandidaten mit großer Vertriebs- und Führungserfahrung gewonnen zu haben. In den vergangenen Jahren hat er den Bereich Maklervertrieb Sach als Bereichsleiter mit viel Engagement und strategischem Weitblick maßgeblich vorangebracht. Gemeinsam werden wir unsere ambitionierten Ziele für HDI Deutschland erreichen.“