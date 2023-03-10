Lebensversicherungen Dritter Vorstand verlässt HDI: Mehr Verantwortung für Sven Lixenfeld

Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland der HDI verschlankt den Vorstand: Sven Lixenfeld, Vorstandsvorsitzender der Lebensversicherung, übernimmt den Verantwortungsbereich von Silke Fuchs. Sie ist das dritte Vorstandsmitglied, das innerhalb kurzer Zeit den Konzern verlässt.

Sven Lixenfeld steigt bei der HDI auf: Der Manager kam 2021 von der Boston Consulting Group, übernahm die Verantwortung für die Vorstandsressorts Kapitalanlage und Lebensversicherung der Talanx Gruppe für den Kernmarkt Deutschland.

HDI Deutschland setzt seine Verschlankungskur innerhalb des Vorstands fort. Silke Fuchs wird zum 30. Juni 2023 den Versicherer verlassen. Die Diplom-Betriebswirtin war über 24 Jahren bei der HDI. Fuchs ist als Vorständin Betrieb Leben für die Service-Bereiche in den Leben-Risikoträgern von HDI Deutschland verantwortlich und hatte zuletzt unter anderem die Implementierung des übergreifenden Leben-Betriebsmodells geleitet. Ihre Verantwortungsbereiche soll künftig Sven Lixenfeld, Vorstandsvorsitzender der HDI Lebensversicherung, verantworten. Damit sollen Betrieb und IT im Segment Lebensversicherung weiter zusammengeführt werden.

Stefanie Schlick © HDI Deutschland AG

Mit Fuchs geht das dritte Vorstandsmitglied in wenigen Monaten

In den vergangenen sechs Monaten verließen bereits zwei Vorstandsmitglieder den Konzern. Zunächst erklärte Stefanie Schlick Ende September 2022 ihren Abschied zum Jahresende. Nach nur einem Jahr als Vertriebsvorständin nahm die Nachfolgerin von Wolfgang Hanssmann wieder ihren Hut.

Ebenfalls zum Jahresende 2022 hatte mit Christopher Lohmann der Vorstandsvorsitzende der HDI Deutschland der Versicherungsgruppe den Rücken gekehrt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Daraufhin hatte Jens Warkentin die Rolle als Geschäftsführer CEO der HDI Deutschland übernommen.

Silke Fuchs, HDI © Talanx AG

Fuchs startete ihre Laufbahn 1999 im Bancassurance Bereich als Leiterin Controlling der damals gegründeten PB Versicherungen. Über viele verschiedene Stationen hatte sie Anteil am Aufbau und der Weiterentwicklung der Bancassurance. Ab 2003 waren die Service-Bereiche ihr Kernaufgabengebiet, 2004 wurde sie Vorstandsmitglied (heute Vorstandsvorsitzende) der PB Pensionsfonds (heute HDI-Pensionsfonds).

Ab 2007 übernahm sie Vorstandsverantwortung für die PB Versicherungen (heute LPV Versicherungen), die Targo Versicherungen und die neue leben Versicherungen. 2019 kam das Vorstandsmandat in der HDI Lebensversicherung dazu, verbunden mit dem Ziel des Aufbaus eines übergreifenden Leben-Betriebsmodells und der Vereinheitlichung der IT-Systemlandschaft.