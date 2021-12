Marktüberblick T. Rowe Price Erfolgsrezept für China-Investments

China erlebt einen enormen Wandel und es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die in dieser starken Wirtschaft zu beobachten sind. So ist das Land mit Blick auf die globalen Börsenindizes deutlich unterrepräsentiert. Die Volksrepublik macht nur etwa 5% des MSCI All Countries World Index aus, während ihre Wirtschaft 17% des Welt-BIP darstellt. Diese Diskrepanz verringert sich – und es ist zu erwarten, dass Chinas Anteil an den weltweiten Indizes künftig deutlich steigen wird.

Das investierbare Universum hat sich in den letzten 20 Jahren verfünffacht, derzeit gibt es über 5.200 chinesische Aktien. Und doch beschränken sich viele ausländische Anleger auf den A-Aktienmarkt, repräsentiert durch den CSI 300 Index mit über 700 gelisteten Unternehmen. Es ist jedoch entscheidend, über die meistbeachteten Top-100-Titel hinauszublicken. 98% der Chancen finden sich in den versteckten Perlen.

China auf dem Weg zur Green Economy

Anleger sollten bedenken, dass chinesische A-Aktien nicht mehr die gleichen Diversifizierungsvorteile bieten wie früher. Die Korrelation dieses Segments mit globalen Indizes hat seit 2015 deutlich zugenommen. Zugleich sollten Investoren stilunabhängig agieren und sich auf einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz konzentrieren, um potenzielle zukünftige Gewinner in einem frühen Stadium ihres Zyklus zu identifizieren, bevor sie sich zu den Mega-Caps von morgen entwickelt haben. Erfreulicherweise gibt es in China eine Reihe von Unternehmen, die eine vielversprechende Wachstumsperspektive bieten.

Der Konsum ist für die chinesische Politik eine wichtige Säule des Wachstums. Die Verlagerung der Inlandsnachfrage von ausländischen Marken auf lokale Marken spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle. Ferner bieten sich Anlegern verstärkt Chancen, von Chinas Weg zur "Green Economy" zu profitieren. Und schließlich gewinnt die "Konsolidierung" zunehmend an Dynamik: Unternehmen in vielen Sektoren, von Hotelketten und Restaurants bis hin zu Offline-Apotheken, gewinnen an Marktgröße und avancieren zu den wichtigsten Low-Cost-Produzenten in ihrem Bereich.

Zur Strategie

Die T. Rowe Price-China-Strategie selektiert Unternehmen, deren Innovations- und Wachstumspotenzial vom breiten Markt unterschätzt wird. Sie investiert vorrangig in Titel, die gemessen am Börsenwert der unteren Hälfte des Index zugerechnet werden. Im Mittelpunkt stehen innovationsstarke Firmen, die langfristig ein nachhaltiges oder beschleunigtes Wachstum oder auch eine Neubewertung erwarten lassen.

Risiken - Die folgenden Risiken sind in erheblichem Maße relevant für die Strategie:

Wechselkursänderungen können Anlagegewinne schmälern beziehungsweise Anlageverluste erhöhen. Länderrisiko China – chinesische Anlagen können aufgrund der Struktur des lokalen Marktes höheren Risiken wie Liquiditäts-, Währungs-, Regulierungs- und Rechtsrisiken ausgesetzt sein. Schwellenländerrisiko – Die Märkte der Schwellenländer sind noch nicht so etabliert wie diejenigen der Industrieländer und daher mit höheren Risiken verbunden. Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen als Aktien größerer Unternehmen. ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken können zu einer wesentlichen negativen Auswirkung auf den Wert einer Anlage und die Wertentwicklung des Portfolios führen.

