Gesundheitssektor 2025: BlackRock zu Investitionschancen

Erin Xie

Für 2025 werden die höchsten Gewinnzuwächse im Gesundheitssektor seit 18 Jahren, die Pandemiejahre ausgenommen, erwartet, was ihn auf Platz zwei aller globalen Sektoren katapultiert (BlackRock, FactSet, August 2024, globaler Gesundheitssektor repräsentiert durch den MSCI ACWI Health Care Index). Das Erreichen eines Wendepunkts zeigt sich auch daran, dass in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 drei Viertel der Firmen die Gewinnerwartungen übertrafen – so viele wie in keinem anderen Sektor. Ihre Gewinne schöpfen sie inzwischen aus verschiedenen Wachstumsquellen. Der Sektor ist daher verglichen mit den Jahren 2020 bis 2023, als vor allem eine kleine Gruppe von Firmen Gewinne beisteuerte, heute viel breiter und stärker aufgestellt (FactSet, Oktober 2024).

Trotz dieser positiven Entwicklung und der guten Aussichten werden Gesundheitsaktien weiter mit Abschlägen gegenüber dem Gesamtmarkt gehandelt, was auf ein geringeres Verlustrisiko hindeutet (BlackRock Risk and Quantitative Analysis, RQA, November 2024). Auch dies stützt unseren günstigen Ausblick für 2025.

Grafik 1: Wende bei den Gewinnen im globalen Gesundheitssektor

Zentrale Themen in 2025 und darüber hinaus

Medizinische Geräte

Auch 2024 profitierte die Medizingeräteindustrie von starker Auslastung und nachlassenden Lieferengpässen. Dieser Trend dürfte sich 2025 fortsetzen. Wir erwarten zudem, dass führende Unternehmen von schnellen und nachhaltigen Produkt-Upgrade-Zyklen profitieren könnten, die ein starkes Gewinnwachstum und höhere Margen versprechen.

Wir beobachten zunehmend erhebliche Innovationen im Bereich minimalinvasiver Verfahren, die sich immer stärker durchsetzen und neue, wachstumsstarke Märkte erobern, und zwar vor allem dank Fortschritten bei medizinischen Geräten und Verfahren sowie bildgebender Software. Auch in der roboterassistierten Chirurgie hält das starke Wachstum an.

Grafik 2: Prognostiziertes Wachstum des globalen Marktes für Chirurgierobotik (in Milliarden US-Dollar, Market.us, Oktober 2023)

Der Bereich Life Sciences Tools & Services stellt wichtige Ausrüstung und Dienstleistungen für die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung bereit. Der Wettlauf bei den Covid-19-Impfstoffen heizte die Nachfrage nach ihren Produkten und ihrer Forschung an. Als die Pandemie 2023 abebbte, gingen die Umsätze ebenso zurück wie die Neuaufträge, weil Biopharmafirmen ihre hohen Lagerbestände abbauten. Da die Schwankungen durch die Pandemie weitgehend hinter uns liegen, erwarten wir für 2025 eine weitere Aufhellung des allgemeinen Geschäftsumfelds. Profitieren dürfte die Branche zudem von neuen Wachstumsfeldern wie Biologika und neuartigen Therapien.

Biopharma

In der Branche beschleunigt sich das Innovationstempo in immer mehr Therapiebereichen, und neue Ansätze spielen eine immer wichtigere Rolle in den Pipelines von Biopharmafirmen. Tatsächlich werden sieben der umsatzstärksten Biopharmaprodukte des Jahres 2024 neuen therapeutischen Ansätzen zugeordnet, deren Pipeline-Wert auf 168 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Das entspricht einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber 2023 (Boston Consulting Group, September 2024).

Mit den neuen Adipositasmedikamenten wie den GLP-1-Rezeptor-Agonisten begann einer der aufregendsten Trends im Gesundheitswesen der vergangenen Jahre. Ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt, wirken sich die neuen bahnbrechenden GLP-1-Präparate nicht nur positiv auf den Blutzuckerspiegel aus, sondern bewirken auch eine Gewichtsreduktion.

Trotz hochgeschnellter Verschreibungszahlen bei Diabetes und Fettleibigkeit birgt dieser therapeutische Markt nach wie vor ein erhebliches Wachstumspotenzial: In den USA dürfte der Umsatz bis 2030 100 Milliarden US-Dollar übersteigen (Goldman Sachs, April 2024).

Die 2021 auf den Markt gebrachte Abnehmspritze Wegovy trieb die Neuverschreibungen bei GLP-1- Präparaten zur Gewichtsregulierung von 5.717 im Jahr 2020 auf 120.763 im Jahr 2023 hoch – ein Anstieg von über 2.000 Prozent. Dies sind jedoch nur 0,1 Prozent der adipösen Patienten in den USA beziehungsweise weltweit, für die diese Medikamente infrage kämen (Novo Nordisk, Dezember 2023).

Heute werden von den rund 120 in der Entwicklung befindlichen Abnehmpräparaten nur 46 Prozent oral verabreicht. Auch das verspricht weiteres Wachstum (Biospace, April 2024), denn Wegovy und Zepbound, die zur Gewichtsabnahme bei Typ-2-Diabetes zugelassen sind, müssen wöchentlich gespritzt werden. Können die Medikamente geschluckt werden, ist das für Patienten angenehmer und senkt die Kosten der Hersteller durch den Wegfall der Spritzen.

Derweil geht die Erforschung von Krankheiten weiter, die durch Adipositas verursacht werden. Bemerkenswert sind die Erfolge bei chronischen Nieren-, Leber- und Herzerkrankungen sowie Schlafapnoe, die den adressierbaren Markt für diese Arzneimittelklasse weiter vergrößern können. Adipositas wird neben Stoffwechselstörungen und Entzündungen immer häufiger mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht. Das hat die Erforschung von Behandlungsmöglichkeiten etwa bei Alzheimer und Parkinson ins Rollen gebracht (IQVIA, Mai 2024).

Grafik 3: GLP-1-Verschreibung bei Adipositas

Quelle: Novo Nordisk, Dezember 2023.

Die Onkologie bleibt ein Innovations-Hotspot

In den nächsten fünf Jahren werden voraussichtlich über 100 neue Krebstherapien auf den Markt kommen, die bis 2028 fast 400 Milliarden US-Dollar an Arzneimittelkosten verursachen werden (IQVIA, Juli 2023). Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) haben die Krebsbehandlung revolutioniert. Antikörper bringen die an sie gekoppelten toxischen Wirkstoffe direkt zu den Krebszellen, sodass gesunde Zellen so wenig wie möglich geschädigt werden. Bedeutende Fortschritte gibt es auch bei bispezifischen Antikörpern (BsMAb), Zelltherapien und Radioligandentherapien (RLT). Bei BsMAb werden Immunzellen zum Angriff auf Tumore gelenkt, Zelltherapien setzen genetisch veränderte Zellen gegen Krebszellen ein, und RLT nutzen Strahlung, um Krebszellen gezielt zu zerstören.

Jedes Verfahren bietet einen anderen Mechanismus zur Krebsbehandlung und adressiert unterschiedliche therapeutische Bedarfe. Auf die vier genannten entfallen 27 Prozent der 2023 begonnenen onkologischen Studien. Für AWK, BsMAb und RLT werden für die nächsten fünf Jahre Wachstumsraten von 20 Prozent pro Jahr und Umsätze von insgesamt 37 Milliarden US-Dollar bis 2028 prognostiziert (IQVIA, September 2024).

Fazit

Für 2025 und danach erwarten wir im Gesundheitssektor erhebliche Wachstumsraten und durchgreifende Veränderungen, angetrieben durch Entwicklungen in mehreren Subsektoren. Stabilere Gewinne, Fortschritte in der Medizintechnik, neuartige Therapien und die zunehmende Einbindung von Technologien wie KI unterstreichen die Widerstandsfähigkeit und rasante Weiterentwicklung des Gesundheitssektors. Gestützt wird sein solider Gewinnausblick auch durch langfristige Wachstumstreiber wie alternde Bevölkerungen und eine unelastische Nachfrage, die das Innovationstempo weiter beschleunigen werden.

Grafik 4: Auf- und Abschlag von Gesundheitsaktien zum MSCI World Index. Der Gesundheitssektor wird derzeit mit einem Abschlag im Vergleich zum Gesamtmarkt gehandelt.

Quelle: BlackRock RQA, November 2024, Gesundheitssektor repräsentiert durch den MSCI Global Health Care Index. Angegeben ist der Durchschnitt der gewichteten 12-Monats-Forward-KGVs von 1998-2024.

Im Sektor liegen die Bewertungen nach wie vor unter dem langjährigen Durchschnitt. Offenbar werden seine Innovationskraft und einzigartigen Wachstumstreiber immer noch unterschätzt. Daraus ergibt sich unseres Erachtens ein attraktives Risiko-Renditeprofil.