Modell von bispezifischen Antikörpern auf einer Messe in Peking: Zwei Behandlungsansätze in einem Krebstherapie-Wirkstoff.

DAS INVESTMENT: Frau Dr. Xie, der Gesundheitssektor hatte 2025 ein ausgesprochen bewegtes Jahr. Wie würden Sie es rückblickend beschreiben?

Erin Xie: Es war tatsächlich eine Achterbahnfahrt. Im ersten Quartal war der Sektor noch der zweitbeste im S&P 500 – doch dann kam der Einbruch. Ab April führten politische Schlagzeilen dazu, dass der Gesundheitssektor so günstig bewertet war wie selten in den vergangenen 30 Jahren.: Für Anleger sorgten mehrere politische Vorhaben gleichzeitig für erhebliche Verunsicherung: neue Zölle, der sogenannte „One Big Beautiful Bill Act“ und vor allem das Most-Favoured-Nation-Prinzip (MFN). Letzteres zielt darauf ab, die in den USA oft deutlich höheren Medikamentenpreise an das niedrigere Preisniveau anderer Industrieländer anzupassen – ein Eingriff mit potenziell weitreichenden Folgen für die Pharmaindustrie und ihre Gewinnmargen.

MFN war das große Schreckgespenst. Was hat sich am Ende tatsächlich verändert?

Xie: Weniger als viele befürchtet hatten. Bei den Verhandlungen zwischen der Trump-Administration und den Unternehmen stellte sich die Realität als vielschichtiger und deutlich weniger bedrohlich heraus.

Erstens bezieht sich MFN auf Listen- und nicht auf tatsächlich bezahlte Preise – auf die meisten Markenmedikamente werden ohnehin schon erhebliche Rabatte gewährt.

Zweitens konnten die großen Unternehmen zu ihrem jeweiligen Geschäft passende Bedingungen aushandeln. Beim Biopharma-Unternehmen Merck Serono etwa ging es vor allem um Fertilitätspräparate, nicht um das gesamte Portfolio.

Und drittens entsteht durch die Listung bestimmter Medikamente auf der Medikamentenplattform TrumpRx sogar ein neuer Vertriebskanal, was den Absatz zusätzlich steigern könnte. Ein leitender Pharmamanager hat es gut auf den Punkt gebracht: „Die Zölle und MFN waren für uns alle eine Belastung, die nun hinter uns liegt. Jetzt haben wir alles in allem einen sehr guten Deal.“

Auch bei den Zöllen hat sich die Lage entspannt?

Xie: Absolut. Pharmafirmen haben dreijährige Zollbefreiungen ausgehandelt, im Tausch gegen Produktionszusagen in den USA. Da diese Vereinbarungen auch bestehende Betriebsstätten einschließen, sind die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen teils minimal – das war cleveres Verhandeln.

Wo sehen Sie die größten Innovationstreiber für 2026?

Xie: Es gibt gleich mehrere hochspannende Bereiche. In der Onkologie könnte 2026 das Jahr der bispezifischen Antikörper werden. Diese neuen Medikamente kombinieren zwei Behandlungsansätze in einem Wirkstoff, etwa das gleichzeitige Ansprechen von Tumorzellen und Aktivierung des Immunsystems, und könnten damit etablierte Therapien wie Keytruda ablösen. Keytruda ist ein PD-1-Inhibitor, der das Immunsystem aktiviert, um Krebszellen gezielt anzugreifen, und gilt heute als Standard bei mehreren Krebsarten. Bispezifische Antikörper versprechen jedoch noch gezieltere und potenziell effektivere Effekte, weil sie zwei Wirkmechanismen in einem Molekül bündeln. Die Umsatzprognosen für Therapien mit bispezifischen Antikörpern sind im vergangenen Jahr um 50 Prozent gestiegen – bis 2030 könnten die Erlöse 27,5 Milliarden US-Dollar erreichen.

Daneben bleiben GLP-1-Präparate ein enormer Wachstumsmotor. Der Umsatz könnte 2026 um rund 30 Prozent zulegen. Besonders interessant: Novo Nordisk und Eli Lilly bringen orale GLP-1-Medikamente auf den Markt. Das ist ein echter Game-Changer – vor allem für Schwellenländer wie China und Indien, wo die injizierbare Form wegen fehlender Kühlketten kaum einsetzbar war. Der adressierbare Markt wächst damit enorm.

Nicht zu vergessen die Genomsequenzierung?

Xie: Der starke Rückgang der DNA-Sequenzierungskosten hat die Entdeckung von Wirkstoffzielen erheblich verbessert und kommt damit der gesamten Pharmaindustrie zugute. Gleichzeitig wurden Durchbrüche in der Gentherapie, bei RNA-basierten Medikamenten und in der Zelltherapie vor allem durch Innovationen in den Zell- bzw. Wirkstofftransportsystemen ermöglicht. Zugleich werden, die Anwendungen von seltenen Krankheiten auf häufige Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgeweitet.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz im Health-Care-Sektor?

Xie: Eine immer größere. 2025 war für KI im Gesundheitswesen der Wendepunkt vom Hype zur praktischen Anwendung. Die U.S. Food and Drug Administration (FDA), die US-amerikanische Arzneimittel- und Lebensmittelbehörde, hat zum Beispiel erstmals computergestützte Alternativen zu Tierversuchen in der Arzneimittelentwicklung zugelassen. Unternehmen wie Guardant Health und Natera nutzen KI bereits für deutlich präzisere Krebsdiagnosen und die Entdeckung neuer Biomarker. 2026 werden wir sehen, wie große Pharmaunternehmen mit KI-gestützten Diagnostikplattformen Partnerschaften eingehen – AstraZeneca und Tempus etwa arbeiten gemeinsam an einem multimodalen KI-Modell, das mit Millionen von Krebsdaten trainiert wird.

Warum sollten Anleger dem Gesundheitssektor ungeachtet der jüngsten Erholung weiterhin ein hohes Maß an Aufmerksamkeit widmen?

Xie: Drei Gründe sind hier zu nennen. Erstens das Renditeprofil: Der Sektor liefert wettbewerbsfähige Renditen bei gleichzeitig niedriger Korrelation mit dem breiten Markt und insbesondere mit Tech-Werten. Der Sektor bietet echte Diversifizierung.

Zweitens die Bewertung: Obwohl 88 Prozent der Gesundheitsunternehmen im S&P 500 in den vergangenen vier Quartalen die Gewinnerwartungen übertrafen, wird der Sektor weiterhin mit einem Abschlag von rund 20 Prozent gegenüber dem Gesamtmarkt gehandelt. Das ist historisch betrachtet günstig.

Und drittens die Demografie: Die Babyboomer werden älter. 2030 werden sie fast 30 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen – und sie geben dreimal so viel für Gesundheit aus wie der Rest der Bevölkerung. Diese strukturelle Nachfrage ist weitgehend immun gegen Konjunkturschwankungen.

Kurz gesagt, Anleger sollten nicht zögern, den Gesundheitssektor jetzt ihrem Portfolio beizumischen?

Xie: Die politischen Unsicherheiten, die den Sektor 2025 belastet haben, sind inzwischen größtenteils ausgeräumt. Was bleibt, ist ein Sektor mit starken Fundamentaldaten, attraktiven Bewertungen und einem Innovationszyklus, der in den kommenden Quartalen viele konkrete Katalysatoren bereithält. Die Frage ist nicht ob, sondern wann sich die Bewertungslücke schließt.

Zur Person

Dr. Erin Xie, Managing Director und Portfoliomanagerin, ist Leiterin des Health-Sciences-Teams innerhalb der Active Equity Group von BlackRock. Als Portfoliomanagerin ist sie für die Aktienportfolios des Health-Sciences-Teams verantwortlich. Xie arbeitete von 2001 bis 2005 für State Street Research & Management (SSRM), als der Asset Manager 2005 mit BlackRock fusionierte.