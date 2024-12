Die Sektoren Gesundheitswesen und Biotechnologie haben nach der unerwarteten Nominierung von Robert F. Kennedy Jr. als Minister für Gesundheit und Soziales (HHS) Kursverluste hinnehmen müssen. In dieser Schlüsselposition beaufsichtigt Kennedy einen Haushalt von 1,7 Milliarden US-Dollar, mehr als 80.000 Mitarbeiter und wichtige Behörden wie die FDA, CDC, NIH und CMS (Medicare/Medicaid). Kennedys Nominierung, die vom Senat bestätigt werden muss, sorgt aufgrund seiner kritischen Haltung gegenüber einigen Bereichen der Arzneimittel- und Lebensmittelindustrie für erhebliche Unsicherheit, obwohl konkrete politische Auswirkungen noch ungewiss sind.

Marktreaktion: Anleger gingen zunächst in Deckung

In Zeiten der Unsicherheit neigen die Märkte dazu, defensiv zu reagieren. Anleger haben ihre Positionen risikoärmer umgebaut und verfolgen den Ansatz „erst schießen, dann denken“. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass das Gesundheitswesen und die Biopharmazie für die US-Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind und zahlreiche Arbeitsplätze schaffen. In der Vergangenheit hat der Sektor stark auf potenzielle politische Veränderungen reagiert, wie etwa bei der Wahl Trumps im Jahr 2016. Die anfänglichen Bedenken führen jedoch häufig nicht zu so schwerwiegenden langfristigen Auswirkungen wie befürchtet.

Erfolgt die Bestätigung Kennedys durch den Senat?

Die Bestätigung Kennedys ist ungewiss. Obwohl die Republikanische Partei im Senat die Mehrheit hat, könnten einige republikanische Senatoren seine Ansichten ablehnen, was zu einer möglicherweise knappen Abstimmung führen könnte. Ein alternativer, wenn auch unwahrscheinlicher Weg wäre anstelle einer Ernennung eine Versetzung in den Ruhestand, was jedoch mit erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten verbunden ist.

Nach dem 20. Januar wird schnell gehandelt

Wir gehen davon aus, dass die Trump-Administration nach ihrem Amtsantritt am 20. Januar 2025 schnell handeln wird und eine Abstimmung im Senat wahrscheinlich innerhalb von vier bis acht Wochen folgen wird. Bis dahin dürfte klar werden, welche republikanischen Senatoren gegen die Bestätigung votieren könnten.

Welche Prioritäten Kennedy im Gesundheitswesen hat

Kennedy hat seine Prioritäten im Gesundheitswesen auf der Website Make America Healthy Again (MAHA) und in einem Leitartikel des Wall Street Journal dargelegt. Zu den wichtigsten Themen gehören:

Umgang mit der Epidemie chronischer Krankheiten in den USA: Betonung der Prävention durch Bekämpfung von Umwelttoxinen, schlechter Ernährung und unzureichender Gesundheitsversorgung.

Anstreben von mehr Transparenz in den Regierungsbehörden und Zurückdrängen des Einflusses der Industrie. Er verweist auf eine Reihe konkreter Maßnahmen, beispielsweise die Abschaffung der Gebühren für die Einreichung von Arzneimitteln bei der FDA und die Finanzierung der FDA auf andere Weise oder die Sicherstellung, dass die Mitglieder der Beratungsausschüsse keine nennenswerten Einkünfte aus der Industrie erhalten.

Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft und ökologischen Gesundheit: Verknüpfung dieser Bereiche mit einer allgemeinen Verbesserung der Gesundheit.

Durchsetzung fairer Arzneimittelpreise: Fortsetzung der Bemühungen, Medikamente erschwinglich zu machen und sie stärker an die Preise anderer Industrieländer anzugleichen – ein Schwerpunkt, der auch in der Regierung Biden zu finden war.

Er hat sich kritisch zu Impfstoffen geäußert, obwohl er kürzlich erklärte, dass er niemandem Impfungen verweigern würde.

Pharmaaktien jetzt nahe ihren historischen Tiefstständen

In dieser Zeit der Ungewissheit kann der Pharmasektor einen möglichen Silberstreif am Horizont bieten. Wie das nachstehende Diagramm zeigt, wird der NYSE Arca Pharmaceutical Index in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum S&P 500 Index nahe historischer Tiefststände gehandelt. Diese Konstellation könnte ein attraktiver Einstiegspunkt für Anleger sein, die nach Werten in einem historisch widerstandsfähigen Sektor suchen.

Der Onkologiesektor wird weiterhin kräftig wachsen

Unsere Onkologiestrategie entwickelte sich bis zur Ankündigung von Robert F. Kennedy als Gesundheitsminister im Einklang mit dem Gesundheitssektor. Danach entwickelte sich das Biopharmasegment, das in der Onkologiestrategie übergewichtet ist, schlechter als der allgemeine Gesundheitssektor. Innerhalb des Biopharmasektors waren die Onkologietitel jedoch nicht unverhältnismäßig stark betroffen und entwickelten sich ähnlich wie der Rest des Sektors.

Wir betrachten die Onkologie weiterhin als eine attraktive Chance innerhalb der Biopharmazie. Als größtes Segment der Branche zieht der Bereich rund 30 Prozent der Forschung&Entwicklung-Investitionen an und hat stabile Wachstumsaussichten. Nach Angaben von IQVIA, einem weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen Analysen, Technologielösungen und klinischen Forschungsdienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche, wird für den Onkologiesektor ein jährliches Wachstum der Umsätze und Gewinne von 10 bis 15 Prozent prognostiziert.

Anleger-Kopfschmerzen auch in 2016, dann deutliche Besserung

Obwohl der Gesundheits- und Biotechnologiesektor derzeit eine Phase zunehmender Unsicherheit erlebt, zeigt die Börsengeschichte, dass anfängliche Bedenken oft einer besonneneren Reaktion weichen. Die Märkte reagieren derzeit defensiv, und diese Unsicherheit könnte noch mehrere Monate anhalten. Ein Blick zurück ins Jahr 2016 zeigt jedoch, dass die Märkte zunächst negativ auf Trumps Ankündigungen zur Gesundheitspolitik reagierten, um sich dann im darauffolgenden Jahr zu erholen. Die Geschichte wiederholt sich zwar nicht unbedingt, aber sie gleicht sich oft – was darauf hindeutet, dass die derzeitige Regierung die wichtige Rolle des Sektors für die US-Wirtschaft wahrscheinlich ins Kalkül ziehen wird.

