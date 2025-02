Healthcare- und Tech-Aktien: Gesunde Anlagechance

Mit dem Fonds K&K – Wachstum & Innovation (ISIN: DE000A3ERMH8) können Anleger seit Oktober 2023 auf zwei der innovativsten und zukunftsträchtigsten Sektoren setzen.

Warum Gesundheitswesen und Technologie?

Der Gesundheitssektor ist geprägt von kontinuierlicher Innovation und einer stabilen Nachfrage. Krankheiten verschwinden nicht einfach, und der Bedarf an neuen Medikamenten, medizinischen Geräten und Diagnosetechnologien wächst stetig. Bereiche wie personalisierte Medizin, Biotechnologie oder Medizintechnik zeigen, wie stark die Branche von strukturellem Wachstum getrieben wird. Ein Beispiel aus unserem Portfolio ist das schwedische Unternehmen Bonesupport Holding, das innovative Lösungen für die Knochenregeneration bietet und dessen Kurs sich seit Fondsauflage mehr als verdoppelt hat​.

Der Technologiesektor steht hingegen für Dynamik und Wandel. Themen wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz und Cybersecurity treiben die Digitalisierung weiter voran. Gleichzeitig bieten Unternehmen in diesem Bereich hohe Margen und generieren wiederkehrende Umsätze.

Das Unternehmen Mensch und Maschine, ein weiteres Beispiel aus unserem Portfolio, profitiert von der steigenden Nachfrage nach Softwarelösungen im CAD- und BIM-Bereich. Computer Aided Design, (CAD) umfasst alle durch die EDV durchgeführten Aufgaben bezüglich Design, Konstruktion, Planung und Verbesserung neuer Produkte. Building Information Modeling (BIM) beschreibt eine Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mithilfe von Software. Das Unternehmen im südwestlichen Umland von München kombiniert technologische Exzellenz mit einer beeindruckenden Wachstumsdynamik und sticht als führender Anbieter in seinem Marktsegment hervor.

Unsere Entscheidung, einen besonderen Fokus auf diese Sektoren zu legen, basiert auf zwei Aspekten. Einerseits können wir auf die Expertise zurückgreifen, die wir als Sektor-Analysten für Healthcare und Technologie bei DJE Kapital aufgebaut haben. Andererseits sind gerade diese Sektoren besonders spannend, da sie im Gegensatz zu vielen anderen Werten nicht zyklisch sind und daher auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Stabilität bieten.

Unser Fondsansatz: Qualität vor Quantität

Unser Investmentansatz basiert auf einem klaren Stock-Picking-Prinzip, bei dem wir gezielt Unternehmen auswählen, die langfristig Potenzial haben. Mit über 330 Unternehmensmeetings pro Jahr stehen wir im engen Austausch mit den Managements und analysieren nicht nur quantitative Daten, sondern auch qualitative Faktoren wie Innovationsfähigkeit und Marktposition.​

Wir konzentrieren uns auf die SkanDACH-Region, da sie sowohl eine hohe Dichte an innovativen Unternehmen als auch wirtschaftliche Stabilität bietet. Dies gibt uns Zugang zu einer Vielzahl von Hidden Champions, die oft übersehen werden und gleichzeitig großes Wachstumspotenzial aufweisen.​

Eine ausgewogene Mischung mit Zukunft

Die Kombination aus Gesundheitswesen und Technologie ermöglicht uns, Stabilität und Wachstumschancen in einem Portfolio zu vereinen. Während der Gesundheitssektor für konjunkturunabhängige Stabilität sorgt, bietet Technologie die Dynamik und das Potenzial, von disruptiven Trends zu profitieren. Gemeinsam bilden sie eine robuste Grundlage für eine langfristige Wertsteigerung.

Etwa 50 Prozent unseres Portfolios sind in die Sektoren Gesundheit und Technologie investiert. In diesen Branchen finden wir aktuell Werte, die weit unter ihren historischen Bewertungsniveaus notieren. Bemerkenswert ist, dass sich Private-Equity-Investoren zunehmend für diese Unternehmen interessieren und sie von der Börse nehmen. Dies liegt daran, dass börsennotierte Unternehmen in diesen Bereichen oftmals günstiger bewertet sind als vergleichbare private Unternehmen.

Fazit

Mit unserem Fonds K&K – Wachstum & Innovation (ISIN: DE000A3ERMH8) bieten wir Anlegern eine ausgewogene Mischung aus Stabilität und Innovation. Gesundheitswesen und Technologie ergänzen sich ideal und ermöglichen es uns, auch in einem volatilen Marktumfeld überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Unsere klare Fokussierung und unser bewährter Ansatz machen den Fonds zu einer attraktiven Wahl für Anleger, die in die Zukunft investieren möchten.

