ETF der Woche Healthcare-ETF: Vitamine für dein Depot

Die eigene Gesundheit ist nicht nur unersetzbar, sondern entwickelt sich auch vermehrt zum Trendthema. Neben Mitteln gegen ernste Erkrankungen erobern auch Vitaminpräparate aller Art den Markt. Ob ein Investment in den Healthcare-Bereich sinnvoll ist und was du bedenken solltest, erfährst du hier.

Yoga, Vitaminpräparate und ein Stethoskop: Wie du in den Gesundheitsmarkt investieren kannst, zeigen wir dir hier.

© Hannah Ritzmann mit Canva

Der demografische Wandel beschäftigt Länder auf der ganzen Welt. Das Problem: Die Bevölkerung wird älter und es kommen weniger junge Menschen nach. Auch in Deutschland steigt der Anteil älterer Menschen kontinuierlich. Eine Analyse des Demografikportals zeigt, dass im Jahr 1960 jeder achte Einwohner mindestens 65 Jahre alt geworden ist. Heute ist es jeder Fünfte und ab 2040 wird es voraussichtlich mehr als jeder Vierte sein.

Gesundheit als Wachstumsmarkt

Mehr ältere Menschen bedeuten eine höhere Belastung des Gesundheitssektors. Was den Bereich laut Experten zu einem der Wachstumsmärkte in den kommenden Jahren macht. Der demografische Wandel und der technologische Fortschritt sollen demnach vor allem in den Bereichen Biotechnologie und Pharmazeutika neue Märkte schaffen.

Aber auch Verbraucher stützen vermehrt das Geschäft: Das Bewusstsein für die eigene Gesundheit rückt in den Vordergrund und die Industrie hat einiges im Angebot, um diese angeblich zu stärken. Nicht nur gegen Kopfschmerzen und Erkältungen, sondern auch Pillen, die das Immunsystem stützen sowie Vitaminpräparate aller Art.

Wie du in den Healthcare-Bereich investieren kannst

Es gibt es einige Healthcare-ETFs, die auf Unternehmen aus den Bereichen:

Pharma,

Biotechnologie,

Medizinische Geräte und

Krankenversicherungen setzen.

Dabei zählen Investoren die Gesundheitsbranche häufig zu den defensiven Sektoren, da die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen unabhängig von der Konjunktur ist.

Was sind defensive Werte?

Investoren bezeichnen Branchen als defensiv, wenn die dahinterstehenden Unternehmen weniger abhängig von den Konjunkturzyklen sind, als Firmen aus anderen Bereichen. Beispielsweise, weil die Geschäftsmodelle dieser Firmen in der Regel recht stabile Umsätze und Erträge versprechen, da ihre Produkte auch in schwierigen Wirtschaftsphasen gebraucht werden. Dazu zählen:

Güter des täglichen Bedarfs,

Unternehmen des öffentlichen Dienstes oder

eben Pharmazeutika.

So investiert der Xtrackers MSCI World Health Care

Ein ETF, der auf den Gesundheitsmarkt setzt, ist der Xtrackers MSCI World Health Care (ISIN: IE00BM67HK77). Der ETF bildet die Wertentwicklung des MSCI World Health Care Total Return Net Index ab.

Dabei soll der Index die Wertentwicklung von Unternehmen aus unterschiedlichen Industrieländern widerspiegeln. Konkret fließt das Geld also in Gesundheitsfirmen aus aller Welt. Mit knapp 70 Prozent geht allerdings mit Abstand das meiste davon in die USA. Danach folgt die Schweiz mit circa 8 Prozent und Japan mit in etwa 4 Prozent.

Top-Positionen im Xtrackers MSCI World Health Care sind derzeit:

Das amerikanische Gesundheits- und Versicherungsunternehmen United health Group Incorporated mit 6,2 Prozent

mit Der US-amerikanische Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson mit 5,9 Prozent

mit Das ebenfalls amerikanische Pharmaunternehmen Eli Lilly & Co. mit 5,2 Prozent

mit Das ursprüngliche US-amerikanische Tochterunternehmen des Darmstädter Pharmakonzerns E. Merck, welches in Kanada und USA unter dem Namen Merck & Co. läuft, mit 4 Prozent

läuft, mit Das dänische Unternehmen, welches pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen vermarktet, Novo Nordisk mit 3,7 Prozent

Auch wenn der Gesundheitssektor als widerstandsfähig in Krisenzeiten gilt, konnte der ETF in diesem Jahr noch kein Plus erzielen und verzeichnete seit Jahresbeginn ein Minus von 6,2 Prozent.

Schaut man sich allerdings die Wertentwicklung über fünf und zehn Jahre an, sieht es deutlich besser aus: In fünf Jahren kam der ETF auf einen Zuwachs von 57 Prozent und über zehn Jahre verzeichnete er ein Plus von knapp 200 Prozent. Blickt man auf der Zeitachse noch weiter zurück, hat der ETF seit Auflegung im März 2016 einen Zuwachs von 380 Prozent verzeichnet.

Damit schlug der ETF auch seine Vergleichsgruppe der Pharma-Aktienfonds, die über den gleichen Zeitraum auf eine Wertentwicklung von 241 Prozent kommt.

Aber: Auch wenn der Xtrackers MSCI World Health Care in diesem Jahr noch nicht überzeugen konnte, gibt es durchaus Konkurrenten, die ein Plus verzeichneten. Ein Beispiel ist der iShares US Medical Devices (IE00BMX0DF60).

Anders als das Xtrackers-Produkt bildet der iShares-ETF die Wertentwicklung des Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index nach. Damit liegt der Schwerpunkt mit 99,6 Prozent fast ausschließlich auf dem US-Markt.

Der ETF kam in diesem Jahr auf eine Wertentwicklung von 1,6 Prozent und schlug damit die Xtrackers-Konkurrenz. Seit Auflegung im August 2020 schaffte der iShares-Healthcare-ETF eine Wertentwicklung von 22 Prozent und schnitt damit ebenfalls besser ab, als die Benchmark der Pharma-Aktienfonds, die im gleichen Zeitraum ein Plus von 1,2 Prozent verzeichnete.



Trotzdem sollten sich Investoren bewusst sein: Auch der Gesundheitssektor ist nicht immun gegen Risiken. Politische Entscheidungen, regulatorische Änderungen, Patentabläufe und Konkurrenz können sich auf die Performance von Healthcare-ETFs auswirken. Eine Grafik von Statista auf Basis der Daten von Evaluate Pharma zeigt beispielsweise, dass Analysten 2028 mit Umsatzeinbußen in Höhe von 108 Milliarden US-Dollar rechnen, aufgrund von ausgelaufenen Patenten.

Zudem sollten Themenfonds lediglich eine Beimischung im Depot darstellen. Abgesehen davon, dass sie nicht über unterschiedliche Branchen hinweg streuen, investieren sie oft auch – mangels Auswahl – in eher wenige Health- oder Pharmawerte. Dadurch haben einzelne Positionen ein vergleichsweise hohes Gewicht.

Vorteile von Healthcare-ETFs:

Werte häufig konjunkturunabhängig

Durch demografischen Wandel eine zukunftsträchtige Branche

Auch Verbraucher treiben den Markt an, mit zunehmendem Wunsch nach einer gesunden Lebensweise

Nachteile von Healthcare-ETFs: