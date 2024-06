ETF der Woche Medizin fürs Depot: Mit Healthcare-ETFs vom Megatrend Gesundheit profitieren

Aktien aus der Gesundheitsbranche gelten als besonders solide und krisenresistente Investments. Denn die Gesundheitsausgaben steigen weltweit seit Jahren an. Mit dem Xtrackers MSCI World Health Care ETF können Anleger an der Entwicklung von Gesundheitsaktien partizipieren. Wir nehmen den ETF unter die Lupe.

© Benita Rathjen mit Canva-KI

Zunehmendes Gesundheitsbewusstsein sorgt für Chancen

Der Gesundheitssektor gilt als einer der dynamischsten und innovativsten der Weltwirtschaft, angetrieben von einem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung weltweit. Neben den klassischen Pharma- und Generikakonzernen zählt auch die Medizintechnik zum Gesundheitssektor: Betreiber von Krankenhäusern und Rettungsdiensten und die wachsende Zahl von Technologieunternehmen, die Produkte und Dienstleistungen rund um das Gesundheitswesen entwickeln und anbieten. Darüber hinaus finden sich im Gesundheitssektor auch Unternehmen, die sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Arzneimitteln befassen.

Die stetig wachsende Weltbevölkerung und eine steigende Lebenserwartung in den Industrie- und Schwellenländern sorgen quasi von selbst für eine ungebremste Nachfrage bei Dienstleistungen und Produkten rund um die Gesundheit. Da immer mehr Menschen weltweit den Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten, bietet der Gesundheitssektor auf lange Sicht große Chancen für Investoren.

Viele Menschen in den Schwellenländern haben sich inzwischen einen westlichen Lebensstil angeeignet, was gleichzeitig auch zu einem deutlichen Anstieg bei den klassischen Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck geführt hat. Dies ist nur einer der Gründe, warum der Gesundheitssektor langfristig als sehr aussichtsreich gilt.

Das „Who´s Who“ der Gesundheitsaktien in einem ETF

Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Mit dem Xtrackers MSCI World Health Care ETF (ISIN: IE00BM67HK77) investieren Anleger in Gesundheitsaktien der Industrieländer weltweit, die aus dem Anlageuniversum des MSCI World Index stammen.

Der Aktien-ETF bildet die Wertentwicklung des MSCI World Health Care Total Return Net Index physisch vollständig ab und investiert derzeit in 136 Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung, die nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung gewichtet werden. Der Index wird von MSCI vierteljährlich überprüft und die Gewichtungen der ausgewählten Titel entsprechend angepasst.

Regional dominieren Unternehmen aus Nordamerika mit einem Anteil von 72 Prozent. Europäische Titel sind mit 22 Prozent gewichtet und auf Unternehmen aus Asien-Pazifik entfällt 6 Prozent des Indexportfolios. Unter den Top 10 finden sich unter anderem die großen US-Unternehmen Eli Lilly and Company, United Health Group und Johnson & Johnson. Mit einem Marktanteil von fast 50 Prozent des weltweiten Insulinmarktes ist die dänische Novo Nordisk der weltweit führende Anbieter von Produkten zur Diabetesbehandlung und inzwischen zum drittgrößten Indextitel aufgestiegen.

Der US-Konzern Eli Lilly ist vor allem als Hersteller von Arzneimitteln mit den Schwerpunkten Neurowissenschaften, Endokrinologie, Onkologie und Immunologie bekannt. Als größter privater Krankenversicherungsanbieter in den USA erbringt die United Health Group medizinische Leistungen für mehr als 48 Millionen Mitglieder. Johnson & Johnson ist das weltweit größte und vielseitigste Unternehmen im Gesundheitswesen. Dabei gliedert sich das Unternehmen in die drei Bereiche Pharmazeutika, medizinische Geräte und Diagnostika sowie Verbraucher.

Die Top 10 machen 44 Prozent aus

Die Top 10 des Gesundheitssektors machen inzwischen knapp 44 Prozent des Index aus, woraus sich eine hohe Konzentration ergibt. Damit wird die Bedeutung der Global Player im weltweiten Gesundheitswesen eindrucksvoll aufgezeigt.

Neben den im Index dominierenden US-Unternehmen finden sich die Schweizer Arzneimittelhersteller Novartis und Roche Holding ebenso unter den Top 10, wie die britische Astra Zeneca, die 1999 aus einer Fusion zwischen der schwedischen Astra und der britischen Zeneca Group entstand. Das Unternehmen vertreibt Markenmedikamente in mehreren wichtigen therapeutischen Klassen, einschließlich Magen-Darm, Diabetes, Herz-Kreislauf, Atemwege, Krebs und Immunologie.

Geringe Gesamtkostenquote

Der Xtrackers MSCI World Health Care ETF startete am 4. März 2016 in Irland durch die Fusion mit einem bereits bestehenden Xtrackers Health Care ETF. Das Fondsvolumen beträgt inzwischen stolze 2,4 Milliarden Euro, womit der ETF die Konkurrenz deutlich abhängt. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25 Prozent pro Jahr und ist damit eher am unteren Rand der Range von Gesundheitsaktien-ETFs angesiedelt, die sich insgesamt in einer Spanne von 0,12 Prozent bis 0,68 Prozent per annum erstreckt.

11,4 Prozent per annum in den vergangenen fünf Jahren

Der Wertzuwachs des Xtrackers MSCI World Health Care ETF liegt bei mehr als 70 Prozent in den vergangenen fünf Jahren, das entspricht einer beeindruckenden jährlichen Steigerung um 11,4 Prozent. Während in den Jahren 2019 und 2021 ein Wertzuwachs von jeweils mehr als 25 Prozent zu verzeichnen war, lief es in den vergangenen beiden Jahren 2022 und 2023 weniger gut. Im Zuge steigender Kapitalmarktzinsen haben sich Finanzierungen verteuert und die Corona-Sondereffekte sind längst ausgelaufen.

Mit einem Wertzuwachs von fast 10 Prozent seit Jahresbeginn sind die Gesundheitsaktien in diesem Jahr jedoch wieder in der Spur. Das historisch und langfristig erwartete Gewinnwachstum für die im Index enthaltenen Titel liegt bei über 9 Prozent und zeigt auf, dass mit Gesundheit kräftig Geld verdient werden kann. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von durchschnittlich 19,7 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,2 ist der Sektor derzeit allerdings nicht gerade günstig bewertet.

Fazit: Gesundheitsbranche bietet langfristig Potenzial

Der Gesundheitssektor bietet langfristig große Chancen, sowohl bei den klassischen großen Pharma- und Gesundheitskonzernen, als auch bei kleinen und mittleren Unternehmen, bei denen vor allem die Entwicklung innovativer Technologien im Vordergrund steht. Künstliche Intelligenz (KI), die auf lernfähigen Algorithmen basiert, wird die Effizienz und Qualität in allen Bereichen des Gesundheitssektors in den kommenden Jahren noch weiter verbessern und auch in der Medizintechnik sind spannende Neuentwicklungen zu beobachten.

Die langfristige Wertentwicklung des Xtrackers MSCI World Health Care ETF überzeugt und zeigt die Leistungsfähigkeit von Gesundheitsaktien auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten eindrucksvoll auf.