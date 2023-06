Healthcare-Experte Vinay Thapar Im Gesundheitssektor findet eine technologische Revolution statt

Gesundheitsaktien gelten häufig als solides und verhältnismäßig wenig volatiles Investment. Pharmakonzerne, Dienstleister im Gesundheitswesen und Hersteller medizinischer Geräte und Produkte bewegen sich in einem weitgehend konjunkturunabhängigen Markt, bei dem die Nachfrage kaum mit dem wirtschaftlichen Gesamtumfeld korreliert.

In Abschwungphasen am Markt hat der Gesundheitssektor dementsprechend in den vergangenen zwei Jahrzehnten konsistent überdurchschnittlich abgeschnitten. 2022 verzeichneten globale Gesundheitswerte beispielsweise auf Jahressicht ein Minus von 5,4 Prozent auf US-Dollar-Basis und schnitten damit um über 12 Prozentpunkte besser ab als der MSCI World.

Gesundheitsbranche bietet defensive und dynamische Investments

Gleichzeitig ist der wirtschaftliche Erfolg in diesem Segment schon immer stark von Innovationen getrieben. Gesundheitsaktien können das Portfolio deshalb sowohl um defensive als auch dynamische Elemente ergänzen. Zuletzt erhielt der Sektor während der Covid-Pandemie viel Aufmerksamkeit. Das Augenmerk lag in dieser Zeit besonders auf Unternehmen, die an der Entwicklung von potenziellen Impfstoffen beteiligt waren.

Ein einseitiger Fokus auf die Hersteller von Impfstoffen und Medikamenten birgt allerdings Risiken: Zwar kann ein erfolgreich an den Markt gebrachtes Medikament den Wert eines Unternehmens vervielfachen. Doch die Entwicklung neuer Arzneimittel ist ein kostspieliger und unsicherer Prozess, dessen endgültiger Erfolg oder Misserfolg nur schwer vorherzusagen ist. Rund 90 Prozent der potenziellen Medikamente, die in die klinische Erprobung gehen, erhalten nie eine Marktzulassung.

Des Weiteren hat sich das Investmentuniversum im Gesundheitssektor in den vergangenen Jahren stark erweitert. Während im Jahr 2000 noch 82 Prozent der Aktien im Index MSCI World Health Care aus dem Bereich Pharmazeutika kamen, ist deren Bedeutung bis 2022 um die Hälfte auf nur noch 41 Prozent gefallen.

Im gleichen Zeitraum wuchs der Anteil der Biotechnologie-Firmen im Index von 4 auf 15 Prozent, das Subsegment Ausrüstung und Zubehör von 6 auf 17 Prozent, Gesundheitsdienstleistungen von 8 auf 17 Prozent und das Feld der Life-Science-Dienstleistungen von Null auf 10 Prozent. Gerade diese sehr technologiegetriebenen Bereiche sind häufig noch nicht so stark im Investorenfokus, könnten aber besonders vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Robotik und Machine Learning profitieren. Aktuell sehen wir vier große Trends im Gesundheitswesen, die in naher Zukunft eine besondere Dynamik erwarten lassen.

Robotik: Über 10 Millionen durchgeführte Eingriffe

Roboter-gestützte chirurgische Behandlungen gehören zu den Bereichen, die durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz noch einmal einen deutlichen Sprung machen können. Zwar sind die ersten solcher Geräte seit rund zwanzig Jahren im Einsatz. Durch die systematische Analyse und Auswertung der mittlerweile über 10 Millionen durchgeführten Eingriffe mittels einer eigenen KI kann der Hersteller heute aber die Leistung seiner OP-Systeme noch einmal deutlich verbessern und um neue Anwendungsfälle erweitern.

Operateure können auf diese Erfahrungen zugreifen, um die Eingriffe mit noch kleineren Schnitten durchzuführen. Zusätzlich bietet die umfangreiche Datenbank umfangreiches Wissen und Trainingsmöglichkeiten, um die behandelnden Ärzte noch besser auf Anomalien und Komplikationen vorzubereiten. Solche hochpräzisen, KI-gestützten Verfahren verbessern die Ergebnisse, senken die medizinischen Folgekosten und verkürzen potenziell sogar die Aufenthaltsdauer in der Klinik, so dass der Einsatz nicht nur den einzelnen Patienten, sondern dem gesamten Gesundheitssystem zugutekommt.

Digitalisierung: Von Telemedizin bis Gesundheits-App

Viel Potenzial steckt zudem in der weiteren Digitalisierung von Prozessen in der Forschung und im Gesundheitsmanagement. Künstliche Intelligenz wird zum Beispiel eingesetzt, um klinische Daten automatisiert zu erfassen, auszuwerten und zu Mustern zu gruppieren. Auch hier verbessert der Einsatz der KI gleichzeitig die Effizienz, indem sie die manuelle Eingabe ersetzt und das vorhandene Personal entlastet.

Auch ein breiterer Einsatz ist denkbar. Immer mehr Menschen nutzen zum Beispiel individuelle Sensoren in Smartphones oder Tracking-Devices beim Sport, um ihre Gesundheitsdaten zu erfassen. Sofern hier eine Lösung für den Schutz persönlicher Daten gefunden wird, können auch solche Informationen die medizinische Früherkennung von Krankheiten verbessern. Sensoren unterstützen auch neue Wege der Gesundheitsvorsorge wie die Telemedizin, mit dem mehr Menschen einfacher und günstiger Zugang zu Gesundheitsvorsorge und medizinischer Expertise erlangen können.

Diagnostik und Life-Science-Tools: KI erkennt Lungenkrebs zuverlässiger als Radiologen

Die Diagnostik gehört zu den Bereichen, die sich durch den Einsatz von KI und Machine Learning mit am stärksten verändern können. Ein Beispiel dafür ist die Früherkennung von Lungenkrebs, laut Weltgesundheitsorganisation eine der häufigsten Todesursachen mit mehr als 2 Millionen Todesfällen pro Jahr. So haben zum Beispiel die Northwestern Universität und Forscher von Google gemeinsam eine KI entwickelt, die Lungenkrebs entdeckt.

Bei den Screenings im Test erkennt die KI den Lungenkrebs schon jetzt zuverlässiger und genauer als die Radiologen mit durchschnittlich acht Jahren Berufserfahrung. Auch bei weiteren Krebs- und Screeningverfahren werden KI-Systeme eingesetzt, die auf riesige Mengen von Trainingsdaten zugreifen. Das betrifft zudem nicht nur den Bereich Radiologie, auch medizinische Felder wie die Pathologie werden durch den Einsatz von KI und Machine Learning perspektivisch automatisiert und damit schneller und genauer werden.

Eine solche KI-gestützte Diagnostik ist nicht nur gut für die Betroffenen, denn ein früher erkannter Krebs kann meist erfolgreicher behandelt werden. Gerade mit Blick auf den zunehmenden Fachkräftemangel kann die Automatisierung auch personelle Engpässe vermeiden und die Effizienz im Labor oder im Krankenhaus deutlich steigern.

Biotechnologie und Pharmazeutika: Zielgerichtete Behandlung mit personalisierten Medikamenten

Eng verbunden mit einer automatisierten Diagnostik sind neue Ansätze in der individualisierten Medizin. In der Medikamentenherstellung wird zum Beispiel Genomik zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Diese umfasst eine Vielzahl von Technologien und Ansätzen – einschließlich DNA-Sequenzierung, Genexpressionsanalyse, Bioinformatik und computergestützte Analyse von Genomdaten. Dadurch können Medikamente selbst bei seltenen Erkrankungen personalisiert werden, wodurch eine bessere, zielgerichtete Behandlung möglich ist. Solche Präzisionsmedizin ist nur dank neuer Laborverfahren möglich, die zum Beispiel die Kosten einer DNA-Sequenzierung auf unter 100 US-Dollar in 60 Minuten reduziert haben.

Profitabilität und Investition in die Forschung

Innovationen und technologische Entwicklung schreiten im Gesundheitssektor rasant voran. Anleger sollten den Fokus jedoch nicht nur auf vielversprechende Trends und wissenschaftliche Durchbrüche richten, sondern vor allem auf Unternehmen mit hochwertigen Geschäftsmodellen, die beständige Fundamental- und Anlageperformance aufweisen. Für unseren Fonds suchen wir nach wachstumsstarken Anbietern mit einer guten Pipeline an Innovationen und soliden Fundamentaldaten. Dabei achten wir vor allem auf eine hohe Gesamtkapitalrendite, den Return on Investment, der zeigt, dass ein Unternehmen seine Ressourcen effizient einsetzt.

Ebenfalls wichtig für uns ist eine hohe Reinvestition erzielter Gewinne in die Forschung und Entwicklung. Für unser Portfolio setzen wir zudem gezielt auf die stark wachsenden Segmente wie Laborausrüstung, Technik und Software-Entwicklung, die von der technologischen Entwicklung profitieren und gleichzeitig wichtige Lieferanten für den gesamten Markt sind. Auf diese Weise kann der globale Gesundheitssektor für langfristige Anleger eine einzigartige und attraktive Schnittmenge aus Innovation und Defensive bieten.

Über den Autor:

Vinay Thapar ist Co-Investmentchef für US Growth Equities bei Alliance Bernstein sowie Portfoliomanager des AB International Health Care Portfolio.