Nachhaltigkeitsexpertin von Erste Asset Management Schroders baut Team für nachhaltige Anlagelösungen aus

Die deutsche Schroders-Niederlassung verstärkt sich in Sachen Nachhaltigkeit: Mit Hebing Dong holt sich der globale Asset Manager eine Expertin im Bereich Sustainable Credits an Bord.

Dong, die ihre neue Position seit dem 1. August 2023 innehat, berichtet direkt an Patrick McCullagh, der vom Londoner Hauptsitz aus das globale Credit Research leitet. Ihre Hauptaufgaben liegen in der Analyse von nachhaltigen Unternehmensanleihen in Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika. Zudem wird Dong die Schroders Global Credit Plattform unterstützen.

Vor Schroders war Dong bei Erste Asset Management als ESG-Research-Analystin tätig. Sie bewertete Unternehmens- und Staatsanleihen hinsichtlich ESG-Risiken und erstellte eigene Ratings. Sie absolvierte einen Master an der London School of Economics und einen Bachelor an der Beijing Language and Culture University.

Frankfurter Standort im Fokus von Schroders

Die deutsche Niederlassung von Schroders hat sich als Zentrum für Unternehmensanleihen etabliert. Alexander Prawitz, seit Anfang des Jahres Deutschland-Chef von Schroders, betont im Zuge der Personalie von Hebing Dong die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Anlagelösungen und die Bedeutung des Frankfurter Standorts: „Die Nachfrage unserer Kund:innen nach nachhaltigen Anlagelösungen im Credit-Universum ist weiterhin steigend und unsere Kund:innen schätzen es, dass unser Standort ein Hub für entsprechende Lösungen ist.“