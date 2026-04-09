Der Assekuradeur Hector Digital ist pleite. Huk-Coburg und Neodigital, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, schweigen dazu weitestgehend. Recherchen lüften das Konstrukt.

Statt der beim Start im Jahr 2022 angekündigten Erfolgsgeschichte kommt jetzt die Pleite: Am 30. März 2026 hat der Assekuradeur Hector Digital GmbH beim Amtsgericht Münster einen Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt. Im Hintergrund agieren der Großkonzern Huk-Coburg und das Insurtech Neodigital – doch beide Unternehmen schweigen zu den Ursachen. Recherchen von DAS INVESTMENT Versicherungen zeigen: Der eigentliche Mehrheitseigentümer war eine bislang völlig unbekannte Beteiligungsgesellschaft.

Rundschreiben an Makler: Wie geht es weiter

Bekannt wurde der Vorgang durch ein Rundschreiben an Maklerhäuser, über das das Fachportal „Asscompact“ berichtet. Demnach kann das Kölner Unternehmen seine vertraglich geschuldeten Leistungen nicht mehr erbringen. Aufgrund der Umstände habe die Neodigital Autoversicherung – nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen Insurtech Neodigital Versicherung – das Vertragsverhältnis mit Hector Digital bereits fristlos gekündigt.

Das Unternehmen war als digitaler Assekuradeur für Flottenversicherungen konzipiert – zuständig für Vermittlung, Inkasso sowie Bestands- und Schadenbearbeitung – und arbeitete dabei ausschließlich für die Neodigital Autoversicherung als Risikoträger. Dieses Unternehmen gehört seit 2025 zu 100 Prozent dem Kfz-Versicherungsmarktführer Huk-Coburg.

Aus dem Rundschreiben an Maklerhäuser geht hervor, dass sämtliche Vollmachten und Einzugsermächtigungen der Hector Digital mit sofortiger Wirkung widerrufen wurden. Der Assekuradeur sei somit nicht mehr berechtigt, Versicherungsprämien mit Wirkung für die Neodigital Autoversicherung zu vereinnahmen, heißt es weiter.

Neodigital Versicherung übernimmt Bestandsbearbeitung

Stattdessen ist laut Schreiben jetzt die Neodigital Versicherung mit den bisherigen Aufgaben der Hector Digital einschließlich des Forderungseinzugs beauftragt. In diesem Rahmen sei auch mitgeteilt worden, dass Prämienzahlungen ab sofort nur noch mit schuldbefreiender Wirkung unmittelbar auf das Konto des neuen Dienstleisters Neodigital Versicherung geleistet werden können. Bestehende Daueraufträge sollten von Kunden angepasst werden.

Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Neodigital Versicherung gegenüber DAS INVESTMENT Versicherungen, dass alle Versicherungsverträge und Schadenfälle im Bestandssystem des Risikoträgers Neodigital Autoversicherung AG erfasst und geführt werden. Die Neodigital Versicherung habe wie in der Vergangenheit Zugriff erhalten. Dadurch sei eine einfache und direkte Übernahme der Bearbeitung reibungslos möglich.

Insolvenzgründe, Zukunft, Mitarbeiter: Neodigital will nichts sagen

Doch warum die Insolvenz? Der „Asscompact"-Bericht liefert dazu keine Informationen – offensichtlich nennt das Schreiben keine Ursachen. Dabei ist klar, dass das Kfz-Flottengeschäft seit Jahren in der Krise steckt. Laut dem Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Dataforce ist der Flottenmarkt 2024 aufgrund der wirtschaftlichen Zurückhaltung um 6,7 Prozent geschrumpft.

Der Neodigital-Sprecher will auf Nachfrage unserer Redaktion nichts zu den Insolvenzgründen sagen: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in unserer Rolle als Minderheitsgesellschafter keine tiefergehende Auskunft zu den Insolvenzgründen geben können.“ Eine operative Steuerung oder ein Einfluss auf die Geschäftsführung der Hector Digital habe es nach seiner Darstellung nicht gegeben.

Zu der Frage einer möglichen Sanierung oder Liquidation des Unternehmens in der Zukunft äußert er sich wie folgt: „Die Neodigital arbeitet aktiv und kooperativ im Rahmen ihrer Einflussmöglichkeiten mit allen Beteiligten zusammen, um eine tragfähige Lösung für sämtliche Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartner des bisherigen Assekuradeurs Hector Digital zu finden. (...).“

Auch zur Frage der Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter von Hector Digital gibt es keine Antwort. „Wir bitten um Verständnis, dass wir hierzu zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage treffen können“, so der Neodigital-Sprecher: Wie viele Beschäftigte das Unternehmen hat, ist nicht bekannt.

Rolle von Hector GmbH: Gleiche Adresse, gleicher Chef, aber kein Kommentar

Nicht mehr tätig für das Unternehmen ist derweil Michael Grassée. Er war einer von zwei Geschäftsführern von Hector Digital. Sein Abschied ist mit Eintragung vom 23. März im Handelsregister vermerkt. Auch Grassée wollte sich zu den Insolvenzgründen auf Anfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen nicht äußern – ebenfalls nicht zu den Gründen für sein Ausscheiden bei dem Assekuradeur.

Quelle: Handelsregister

Er ist derweil noch Chef der Hector GmbH. Nur über die Website dieses Unternehmens kann man derzeit Kontakt mit Hector Digital aufnehmen. Auffällig ist, dass beide Unternehmen laut Handelsregister an derselben Adresse firmieren, der Sechtemer Str. 5 in Köln. Bemerkenswert ist auch das quasi identische Geschäftsmodell: Auf der Website der Hector GmbH steht: „Wir sind ein Assekuradeur im Kfz-Flottengeschäft“.

Doch wie die beiden Unternehmen genau zusammenhängen, ist unklar. Grassée antwortet auf die Frage nach den jeweiligen Aufgaben und der operativen Beziehung der Unternehmen zueinander nicht. Er formuliert in seiner Mail an unsere Redaktion lediglich: „Kapitalmäßig sind die beiden Gesellschaften nicht miteinander verbunden, daher ist die Hector GmbH direkt nicht von der Insolvenz betroffen und wir werden unsere Kundenbeziehungen mit anderen Versicherern und Kunden unverändert fortsetzen.“

Zeitliche Nähe belastet Grassées Darstellung

Auch auf der Website der Hector GmbH steht aktuell ein Hinweis, der die Abgrenzung betonen soll. Weiter heißt es: „Aktuell ist unseres Wissens noch kein Insolvenzverwalter bestellt. Wir selbst sind ebenfalls von diesem Schritt überrascht worden und hatten keine Informationen dazu von der Neodigital Autoversicherung AG erhalten.“ Fast wortgleich äußerte sich Grassée laut dem Branchenportal „Pfefferminzia“ gegenüber dem Medium.

Auch wenn der genaue Zeitpunkt seines tatsächlichen Ausscheidens bei Hector Digital vom Eintragungsdatum im Handelsregister abweichen kann, wirft diese Aussage Fragen auf. Die zeitliche Nähe von nur einer Woche bis zum Insolvenzantrag am 30. März macht es höchst unwahrscheinlich, dass Grassée von der sich anbahnenden Insolvenz nichts wusste und insofern davon hätte überrascht sein können.

Dafür sprechen auch die Verknüpfung der Websites und derselbe Firmensitz. Die konkrete Frage unserer Redaktion, ob er zum Zeitpunkt seines Ausscheidens tatsächlich keine Kenntnis von dem Insolvenzantrag hatte, lässt der Ex-Geschäftsführer unbeantwortet.

Huk-Coburg: Vom Aus der Hector Digital nicht betroffen?

Auch die Huk-Coburg beantwortet die zentralen Fragen von DAS INVESTMENT Versicherungen nicht: weder, inwieweit man über die wirtschaftliche Lage von Hector Digital informiert war, noch, was aus Konzernsicht die Gründe für die Insolvenz sein könnten. Eine Sprecherin des Unternehmens schreibt lediglich: „Die Huk-Coburg und die Neodigital Autoversicherung AG haben keine direkten Anteile an Hector Digital.“

Das ist zwar im rechtlichen Sinne korrekt und dennoch irreführend. Denn Hector Digital war nicht irgendein externer Dienstleister, sondern die operative Zeichnungsstelle der Neodigital Autoversicherung im Flottengeschäft. Die sieht man auch nach wie vor prominent auf der Webseite von Hector Digital. Dort ist das Logo der Neodigital Autoversicherung zu sehen. Wie eng das Flottengeschäft des eigenen Tochterunternehmens der Huk-Coburg mit dem nun insolventen Assekuradeur verzahnt war, bleibt derweil unklar.

Auf die Frage, ob der Vorfall Anlass gebe, die Strategie der Auslagerung wesentlicher Funktionen an externe Assekuradeure zu überdenken, antwortet die Konzernsprecherin: „Aktuell steht das nicht zur Diskussion.“

Öffentlicher Treiber hinter Hector Digital war stets Neodigital

Durch die Antworten der beteiligten Unternehmen richtet sich der Blick auf die Beteiligungsverhältnisse der Hector Digital – und die sind kompliziert und werfen neue Fragen auf.

Bei der Unternehmensgründung im November 2022 informierte Neodigital in einer Pressemitteilung: „Die Neodigital Versicherung AG gründet gemeinsam mit HDI Global SE und langjährigen Experten aus der Versicherungsbranche das Joint Venture Hector Digital GmbH für die Versicherung von gewerblichen Kfz-Flotten über die Neodigital Versicherungsfabrik.“ Damit gemeint ist die technische Infrastrukturplattform, über die Neodigital Versicherungsprodukte für Dritte verwaltet und abwickelt. Die Versprechungen waren vollmundig: „Durch Hector Digital wird (...) skalierbares Wachstum im Aggregation-Business möglich.“

Bereits im August 2025 endete diese Partnerschaft: Neodigital übernahm die Anteile in unbekannter Höhe an der Hector Digital von der HDI Global. Neodigital-Gründer Stephen Voss bestätigte die Transaktion, ließ Konditionen und Hintergründe aber offen. Die zentrale Rolle des Insurtechs bei Hector Digital bemaß sich aber ohnehin nicht an der Höhe des Unternehmensanteils. Neodigital agierte nicht nur als Gesellschafterin, sondern auch als technischer Infrastrukturanbieter: Hector Digital bezog digitale Verwaltungs- und Schadenbearbeitungs-Tools direkt von Neodigital.

Beteiligungsgesellschaft ist Mehrheitseigentümer bei insolventen Assekuradeur

Wie Recherchen von DAS INVESTMENT Versicherungen zeigen, war von Beginn an ein ganz anderes Unternehmen mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafter – und ist es bis heute geblieben. Daran änderte auch der Rückzug von HDI Global nichts. Dabei handelt es sich um die Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft Berger Clausmeyer GmbH aus Regensburg. Die Neodigital Versicherung hält laut Angaben des Sprechers nach der Übernahme der HDI-Anteile 49 Prozent.

Berger Clausmeyer selbst reagierte auf eine Anfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen bisher nicht. In dieser geht es um deren bislang unauffällige öffentliche Rolle, den Einfluss auf das operative Geschäft von Hector Digital, die Ursachen der Zahlungsunfähigkeit sowie mögliche vorherige Rettungsversuche durch Kapitalzuführungen.

Gesellschaftsstruktur als Schutzschild

Klar ist, dass ein solches Konstrukt aus Gründen von Risikomanagement und Finanzierung in der Versicherungswirtschaft und anderen Branchen nicht unüblich ist. Jetzt dient es zentralen Akteuren offensichtlich als willkommener Umstand, die eigene Zurückhaltung zu begründen. So schreibt der Sprecher der Neodigital Versicherung auf Nachfrage: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Neodigital Versicherung AG nicht zu Rollen oder Aufgaben von anderen Gesellschaftern der Hector Digital äußert.“

Dabei dürfte das Beteiligungssystem im vorliegenden Fall nicht ohne maßgeblichen Einfluss von Neodigital gewählt worden sein. Es ist branchenüblich, dass der Initiator eines Joint Ventures wie in diesem Fall Neodigital die Partner aktiv aussucht. Für diese These spricht auch die öffentliche Kommunikation des Start-ups, in der man sich selbst als Gründer des Joint Venture bezeichnete und über den Vorstandsvorsitzenden Voss zu dessen Zielen äußerte. Berger Clausmeyer wurde bis heute wiederum nie erwähnt.

Branchenexperte: „Das System fliegt auseinander“ Stephan von Heymann, @ privat

Was der Fall über das Assekuradeur-Modell insgesamt aussagt, beobachtet Blogger und Branchenexperte Stephan von Heymann seit Jahren – und ihn irritiert insbesondere die Haltung der Huk-Coburg. Er schreibt auf Anfrage unserer Redaktion: „Der insolvente Assekuradeur hat im Auftrag einer vollständig konzerneigenen Versicherungsgesellschaft das gesamte Flottengeschäft operativ abgewickelt. Damit ist die Huk-Coburg mittelbar betroffen.“ Von Heymann findet es bemerkenswert, dass das Unternehmen keinen Anlass zur strategischen Reflexion sieht, zumindest nicht öffentlich.

Was das Geschäftsmodell von Hector Digital angeht, ist das modulare Modell oft nichts anderes als eine aufgeblähte Verdienstkette, wie von Heymann schreibt. Risikoträger, Assekuradeur, Pool und Makler verdienten an einer Prämie, einer trüge das Risiko. Assekuradeure brächten Geschwindigkeit und Technik – aber sie könnten keine schlechte Schadenquote reparieren. „Wenn die Kosten steigen, fliegt das System auseinander“, so der Experte.

Er verweist auf aktuelle Beispiele, die zeigen, dass Hector Digital kein Einzelfall ist: Die Manufaktur Augsburg bündelte Anfang 2026 das Risiko bei der VHV Allgemeine. Zuvor stiegen Gothaer und R+V bei Degenia aus. Und auch Wecoya kämpft mit den Altlasten des übernommenen Assekuradeurs Concept IF – Bestände, die als deutlich untertarifiert gelten.

Für Kunden werde das Ganze zur Blackbox. Nur wer tief in die Versicherungsbedingungen schaue, könne nachlesen, wofür Hector Digital zuständig war. „Genau deshalb ist jetzt Aufklärung Pflicht: Wer macht eigentlich was im Vertrag? Wer ist Risikoträger? Was muss der Kunde konkret tun? Neodigital muss dabei nun die Vermittler unterstützen und die Kunden umfassend informieren.“