Hedge-Dachfonds: Threadneedle macht Schluss

Die britische Fondsgesellschaft Threadneedle hat ihren Hedge-Dachfonds Crescendo Fund of Hedge Funds (WKN:A0D K64) vom Markt genommen. Der alternative Dachfonds wurde im August 2005 aufgelegt und seitdem von Dirk Söhnholz und Werner Goricki vom Vermögensverwalter Feri Trust gemanagt.Grund für das Ende ist ein weiteres Mal die sehr begrenzte Zahl von in Deutschland zugelassenen Zielfonds. Ein effektives Management des zuletzt 70 Millionen Euro schweren Fonds sei nicht mehr möglich gewesen, so eine Sprecherin der Fondsgesellschaft. Nach Statistik des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) sind in Deutschland derzeit noch 18 Dach-Hedgefonds zugelassen. Zusammen verwalten diese ein Vermögen von rund 800 Millionen Euro.