Hedge-Fonds ersteigert Buffett-Lunch – nach Verlusten von 66 Prozent

Die Versteigerung biete eine einmalige Gelegenheit, mit einem der besten Investoren der Welt zu sprechen, kommentierte Salida-Chef Courtenay Wolfe. Er kann bis zu acht Personen zum Lunch mit Buffett im New Yorker Restaurant Smith & Wollensky schicken und will die größten Unterstützer seiner Firma mitnehmen. Einige könnte es trotz des miserablen Jahrs 2008 noch geben: Im laufenden Jahr liegt der Multistrategy-Fonds immerhin 83 Prozent im Plus.



Das Geld für den Lunch geht wie immer an die Glide Stiftung, die Obdachlosen und Armen in San Franzisko hilft.