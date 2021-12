Hedge-Fonds-Kopie von Natixis

Natixis International Funds hat einen neuen Fonds aufgelegt, der die Entwicklung am internationalen Hedge-Fonds-Markt abbildet. Fondsmanager ist Andrew Lo von der AlphaSimplex Group. Er versucht, verschiedene Strategien von Hedge-Fonds und Indizes für diese Fonds nachzuahmen. Dazu investiert er bei dem Investmentfonds zum Beispiel in Futures, Terminkontrakte und andere Finanzinstrumente.Für den ASG Laser Fund verwendet Lo ein quantitatives System, um an den weltweiten Aktien-, Zins-, Devisen- und Rohstoffmärkten sowohl auf steigende als auch fallende Kurse zu setzen. Der in Luxemburg aufgelegte Fonds ist zunächst nur für institutionelle Investoren erhältlich. Anteilsklassen des Fonds für deutsche Privatanleger sollen erst in den kommenden Monaten folgen.