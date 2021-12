Hedge-Fonds-Manager abgestürzt

Aguilar sei bei einem Sport ums Leben gekommen, den er geliebt und in dem er immense Erfahrung gehabt habe, heißt es in der E-Mail. Das Management bereite bereits eine neue Führungsstruktur vor. „Jean-Pierre hat ein großartiges Team aufgebaut, in dem alle Individuen wichtig sind, in dem aber keiner, nicht einmal er selbst, unersetzbar ist.“



Der 1,7 Milliarden schwere Flaggschiff-Fonds Stratus Multistrategy Fund hat im laufenden Jahr bis Ende Mai 8,8 Prozent zugelegt. 2008 machte der 2003 gestartete Fonds ein Plus von 8,4 Prozent.