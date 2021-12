Christian Hilmes 08.07.2008 Lesedauer: 1 Minute

Hedge-Fonds-Policen aus Österreich

Financelife bietet hierzulande jetzt auch fondsgebundene Rentenversicherungen an, die auf Anlagestrategien von Hedge-Fonds setzen: Ab sofort können deutsche Kunden per Fondspolice in Produkte der Salus Alpha investieren. Der Vermögensverwalter unter der Leitung von Oliver Prock hat sich auf Hedge-Fonds spezialisiert.