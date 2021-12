Svetlana Kerschner 21.07.2009 Lesedauer: 1 Minute

Hedge-Fonds sind wieder zurück

Nach herben Verlusten im vergangenen Jahr kündigt sich in der Hedge-Fonds-Branche eine markante Trendwende an. Laut dem Datendienstleister Hedge Fund Research floss in diese Anlageklasse im zweiten Quartal 2009 so viel Geld wie nie zuvor.