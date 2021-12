Hedge-Fonds wachsen um mehr als ein Viertel

Das von Hedge-Fonds weltweit verwaltete Volumen ist im vergangenen Jahr um 27,5 Prozent gestiegen. Das berichtet der Londoner Branchendienst Hedge Fund Intelligence (HFI). Damit fällt der Anstieg fast so groß aus wie 2006, als das Volumen um 30 Prozent stieg.In der HFI-Datenbank befinden sich mehr als 5.000 Single-Hedge-Fonds. In den Fonds wurden Ende 2007 insgesamt 2,65 Billionen US-Dollar (1,67 Billionen Euro) gemanagt. 78,6 Prozent davon stecken in Fonds der 390 größten Gesellschaften, die jeweils mehr als eine Milliarde Dollar (630 Millionen Euro) verwalten.Die Rendite der internationalen Hedge-Fonds lag im vorigen Jahr bei durchschnittlich etwa 8 Prozent. Daher lässt sich der Volumenanstieg der Fonds vor allem mit Mittelzuflüssen erklären, die vor allem in der ersten Jahreshälfte anfielen.Das Wachstum wäre HFI zufolge noch größer ausgefallen, wenn die US-Kreditkrise nicht auf die Risikobereitschaft der weltweiten Investoren gedrückt hätte: Ende Juli hatte das gemeinsame Fondsvolumen bereits 2,48 Billionen Dollar (1,56 Billionen Euro) erreicht. Das entspricht einem Plus von 19,3 Prozent gegenüber Anfang 2007.Das Zentrum der Branche ist nach wie vor New York. Dort werden derzeit 46,7 Prozent des weltweiten Volumens der Hedge-Fonds verwaltet. Die Nummer 2 ist London mit 16,7 Prozent der Hedge-Fonds-Gelder.