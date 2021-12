Hedgefonds und George Soros wetten auf Yen-Schwäche

Damit schätzen die Hedgefonds die Lage anders ein als Ökonomen, die mit einem wenig veränderten Kurs der japanischen Währung ins Jahr 2014 hinein rechnen.Terminhändler haben das Volumen der Netto-Verkäufe, oder Wetten auf einen fallenden Yen gegenüber dem Dollar, auf den höchsten Wert seit Juli 2007 getrieben, wie aus Daten der Commodity Futures Trading Commission hervorgeht. Das steht im Gegensatz zur Median-Schätzung von mehr als 50 Analysten aus einer Bloomberg-Umfrage, die die japanische Devise zum Ende des ersten Quartals 2014 bei 102 je Dollar sehen. Zuletzt notierte der Yen zum Dollar in Tokio bei 102,19.Japan hat seit April monatlich Bondkäufe im Volumen von beispiellosen 70 Mrd. Dollar vorgenommen, um seine Währung nach unten zu drücken, das Wachstum anzuschieben und die Deflation zu bekämpfen. Der Yen ist in diesem Jahr um 15 Prozent abgesackt und steuert auf den größten Rückgang seit 1979 zu.“Jeder möchte den Dollar-Yen höher”, sagt Brad Bechtel, geschäftsführender Direktor bei Faros Trading LLC in Stamford, Connecticut, in einem Interview am 22. November.Der Yen fiel am Donnerstag bis auf 102,28 je Dollar, den niedrigsten Wert seit dem 22. Mai; etwa sechs Monate zuvor war er auf ein Viereinhalb-Jahres-Tief von 103,74 gesunken. Damit weist die Devise unter 16 wichtigen, von Bloomberg verfolgten Währungen die schwächste Entwicklung nach dem südafrikanischen Rand auf.Soros hat zwischen November 2012 und Februar 2013 fast 1 Mrd. Dollar mit Wetten auf einen fallenden Yen erzielt, berichtet eine Person mit Verbindlung zum Family Office des Milliardärs. Michael Vachon, Sprecher von Soros Fund Management LLC, wollte keinen Kommentar abgeben.Auch der frühere Chefstratege von Soros, Stan Druckenmiller, hat den Yen verkauft. Er hatte zusammen mit Soros 1992 10 Mrd. Dollar mit einer Wette eingespielt, dass die Bank of England gezwungen wäre, das Pfund abzuwerten. Druckenmiller, Gründer des Duquesne Capital Management LLC, sagte im September in einem Bloomberg-Interview, seine Gesellschaft habe einige Yen-Positionen leerverkauft und einige japanische Aktienpositionen gekauft.Der Kursrutsch des Yen gegenüber der US-Währung ist auch auf Anzeichen zurückzuführen, dass die Federal Reserve ihre monatlichen Bondkäufe von 85 Mrd. Dollar reduzieren könnte, welche Geld in die Wirtschaft pumpen und den Dollar drücken. Aus dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom 29./30. Oktober geht hervor, dass die Währungshüter damit rechnen, ihr Stützungsprogramm in den “kommenden Monaten” zu reduzieren, wenn sich die Konjunktur bessert.Indes hat die japanische Notenbank im April ihre monatlichen Bondkäufe auf mehr als 7 Billionen Yen verdoppelt. Die Käufe sind Teil der nach Ministerpäsident Shinzo Abe als Abenomics bezeichneten Konjunkturpolitik, die neben der Beseitigung der lähmenden Deflation auf eine Konjunkturerholung abzielt.Die Nettoverkaufspositionen in der japanischen Währung gegenüber dem Dollar sind seit drei Wochen in Folge bis zum 19. November gestiegen, wie aus Daten der CFTC hervorgeht. Die Differenz zwischen Wetten von Hedgefonds und anderen großen spekulativ orientierten Anlegern auf einen Yen-Rückgang und jenen, die auf einen Anstieg setzten, erhöhte sich auf 112.216 Kontrakte, nach 95.107 eine Woche zuvor.Investoren sollten sich vor Herdenverhalten hüten, sagt Alan Ruskin, weltweiter Leiter G10-Devisenstrategie bei der Deutschen Bank AG, dem weltgrößten Devisenhändler. “Je mehr es wie eine sichere Sache aussieht, desto weniger ist es eine sichere Sache”, erläutert Ruskin.Als Hedgefonds und andere Terminhändler letztmals so pessimistisch bezüglich des Yen waren zog dieser im Juli 2007 um 3,8 Prozent an und legte im darauffolgenden Jahr um 23 Prozent zu, der größte Zuwachs seit 1987, wie Bloomberg-Daten zeigen.