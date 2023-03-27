Hedgefonds stellen ein Portfolio auf breitere Beine. Wie sich die Anlagevehikel auf Ertrag und Volatilität auswirken, hat Thomas Neukirch von der Anlagegesellschaft HQ Trust analysiert.

Wie beenflussen Hedgefonds den Ertrag und die Volatilität eines Portfolios? Mit dieser Frage beschäftigt sich Thomas Neukirch in einer aktuellen Analyse.

Der Leiter der strategischen Asset Allokation der Investmentgesellschaft HQ Trust berechnet zunächst, wie sich ein Portfolio aus schwankungsarmen internationalen Anleihen, US-Staatsanleihen und Assets vom Geldmarkt entwickelt, in das Hedgefonds integriert werden. In einem zweiten Schritt nimmt Neukirch noch Aktien und Gold hinzu. Seine Analyse läuft vom Beginn des Jahres 1994 bis Ende 2022.

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Quelle: HQ Trust

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Seine Ergebnisse fasst Neukirch so zusammen: