Faktencheck „Ein typisches Klischee ist, dass Hedgefonds-Manager skrupellose Risikofanatiker sind“

In Filmen wie „Wolf of Wall Street“ werden Hedgefonds-Manager gerne mal als skrupellos dargestellt. Aber stimmt das wirklich? Diese Frage beantwortet Robin Binder, CEO und Gründer von Nao. Im zweiten Teil des Interviews erklärt der Experte auch, für wen sich Hedgefonds-Investments eignen und inwiefern sich diese von ETF-Investments unterscheiden.

© Barbara Bocks, Collage mit Canva KI

DAS INVESTMENT Academy: Bei Hedgefonds denken viele schnell an die Filmfigur Gordon Gekko aus dem Film „Wall Street“ oder den Film „Wolf of Wall Street“. Welche Mythen über Hedgefonds aus diesen Filmen sind wahr?



Robin Binder: Filme wie „Wall Street“ und „Wolf of Wall Street“ vermitteln ein verzerrtes Bild der Hedgefonds-Branche. Obwohl es einige Parallelen zur Realität gibt, ist die Darstellung oft stark vereinfacht und dramatisiert.

Ein typisches Klischee ist, dass Hedgefonds-Manager skrupellose Risikofanatiker sind, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. In einigen Fällen können Hedgefonds-Manager riskante Entscheidungen treffen, um hohe Renditen zu erzielen. Insgesamt ist die Branche jedoch stark reguliert worden. Die meisten Hedgefonds unterliegen strengen Kontrollen in Bezug auf das Risikomanagement und müssen wie andere Fonds die Interessen ihrer Anleger und nicht nur das Eigeninteresse auf einen sehr hohen Bonus berücksichtigen.

Insiderhandel ist auch bei Hedgefonds strafbar

In den Filmen werden Hedgefonds häufig mit Insiderhandel und anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Insiderhandel ist natürlich auch als Hedgefonds-Manager illegal und wird strafrechtlich verfolgt. Die meisten Hedgefonds halten sich daher strikt an die Gesetze und Vorschriften.

Auch das Klischee, dass Hedgefonds nur für superreiche und institutionelle Anleger zugänglich sind, stimmt so nicht mehr. Mittlerweile gibt es Hedgefonds mit geringeren Mindestanlagebeträgen, die für Kleinanleger zugänglich sind. Bei Nao können Privatanleger:innen bereits ab einer Mindestanlagehöhe von 1.000 Euro in Hedgefonds investieren.



Was sind noch weitere Mythen und Missverständnisse über Hedgefonds und was ist wirklich dran?

Robin: Ein Mythos ist zum Beispiel, dass Hedgefonds alle gleich sind. Das ist falsch. Denn die Welt der Hedgefonds ist sehr vielfältig. Es gibt Tausende verschiedener Hedgefonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien, Risikoprofilen und Gebührenstrukturen. Anleger sollten sich daher genau informieren, welche Art von Hedgefonds zu ihren Anlagezielen und ihrem Risikoprofil passt.

Ein weiterer typischer Mythos ist, dass Hedgefonds-Manager nur auf schnelle Gewinne aus sind. Dies mag teilweise zutreffen. Aber viele Manager haben einen langfristigen Anlagehorizont und konzentrieren sich auf nachhaltige Wertsteigerung, um künftig Gelder von Anlegern gewinnen zu können.

Für wen eignen sich Investments in Hedgefonds?

Robin: Hedgefonds bieten zwar die Möglichkeit attraktiver Renditen, eignen sich aber aufgrund ihrer Komplexität und der damit verbundenen Risiken nicht für jeden Anleger.

Hedgefonds verwenden oft riskante Strategien wie Leverage und Shortselling. Entsprechend sollten Anleger eine gewisse Risikobereitschaft und -tragfähigkeit mitbringen. Außerdem kann die Wertentwicklung von Hedgefonds stark schwanken. Anleger sollten deshalb einen langfristigen Anlagehorizont haben und Kursschwankungen aussitzen können.

Gerade weil Hedgefonds die Rendite eines Portfolios steigern können, bergen sie höhere Risiken. Daher sollten sie nur einen kleinen Teil eines Portfolios ausmachen. Denn Diversifikation zahlt sich in der Regel aus. Aus meiner Sicht kann eine eher defensive Strategie ein guter Einstieg in Hedgefonds sein, da man so einen stabilisierenden Baustein im Portfolio hat und sich mit der Technik hinter einem Hedgefonds auseinandersetzen kann.

Hedgefonds eignen sich weniger gut für Anfänger mit wenig Erfahrung an den Finanzmärkten. Wer neu an der Börse ist, sollte zuerst Zeit in Bildung und in weniger komplexe Anlageformen investieren. Zudem sollten Anleger mit einem kurzen Anlagehorizont und mit einer geringen Risikotragfähigkeit darüber nachdenken, ob ein Hedgefonds das richtige Investment für das eigene Portfolio ist.

Was sind die Mindestanlagesummen und der beste Anlagehorizont für Investoren?

Robin: Die Mindestanlagesummen für Hedgefonds variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa von der Art und Struktur des Fonds.

Der empfohlene Anlagehorizont für Hedgefonds liegt typischerweise zwischen drei und fünf Jahren. Dies liegt daran, dass Hedgefonds oft illiquide sind und es einige Zeit dauern kann, das investierte Geld wieder zu veräußern. Zudem erfordern die komplexen Anlagestrategien von Hedgefonds einen langfristigen Anlagehorizont, um ihre Vorteile voll auszuschöpfen.

Wie hoch ist das Kapital von Hedgefonds im Durchschnitt?

Robin: Das durchschnittliche Kapital von Hedgefonds lässt sich nicht pauschal benennen. Es variiert stark und ist unter anderem von der Region des Fonds sowie Anlageklasse und Strategie abhängig. Der größte globale Hedgefonds hat beispielsweise ein Kapital von über 100 Milliarden US-Dollar. Neu aufgelegte Fonds verfügen hingegen lediglich über wenige Millionen US-Dollar.

Welches sind die drei weltweit größten Hedgefonds und inwiefern sind diese repräsentativ für die gesamte Branche?

Robin: Weltweit verwalten Hedgefonds ein Vermögen von mehr als 4 Billionen US-Dollar.

Die größten amerikanischen Hedgefonds sind laut Forbes

Bridgewater Associates mit 124,3 Milliarden US-Dollar an Assets under Management (AUM),

Renaissance Technologies mit 106 Milliarden US-Dollar AUM und

AQR Capital Management mit 94,5 Milliarden US-Dollar AUM.

Obwohl diese drei Giganten die größten verwalteten Summen aufweisen, spiegeln sie nicht die gesamte Bandbreite der Hedgefonds-Branche wider. Die Branche umfasst eine Vielzahl von Größen, Anlagestilen und Risikotoleranzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie unterscheiden sich die Chancen und Risiken eines Hedgefonds von denen traditioneller Investmentfonds oder ETFs?

Robin: Hedgefonds können aufgrund ihrer flexibleren Anlagestrategien und des Einsatzes von Leverage potenziell höhere Renditen erzielen als traditionelle Investmentfonds oder ETFs.

Darüber hinaus können sie so strukturiert sein, dass sie eine geringere Korrelation mit dem Gesamtmarkt aufweisen. Dies kann dazu beitragen, das Risiko eines Portfolios zu reduzieren und Verluste in volatilen oder fallenden Marktphasen zu begrenzen.

Hedgefonds können zudem in Nischenmärkte investieren, die für traditionelle Investmentfonds oder ETFs nicht oder nur kaum zugänglich sind.

Leerverkäufe und Hebel erhöhen Risiken bei Hedgefonds

Hedgefonds sind durch die flexiblen Strategien nicht zwingend mit einem höheren Risiko verbunden als traditionelle Investmentfonds oder ETFs. Dies liegt an ihren sehr unterschiedlichen Anlagestrategien und dem Einsatz von Absicherungsinstrumenten.

Auf der anderen Seite kann diese Flexibilität dazu führen, dass die Risiken deutlich höher sind als bei traditionellen Fonds – insbesondere durch den Einsatz von Leerverkäufen und Hebeln

Dazu kommt, dass Hedgefonds oft illiquide sind. Das heißt, die Anleger können ihr Geld nicht jederzeit zurückziehen.

Außerdem verlangen Hedgefonds in der Regel höhere Gebühren , welche die Rendite schmälern können.

Darüber hinaus sind Hedgefonds aufgrund der vielseitigen Strategien oft weniger transparent und schwerer verständlich für Kleinanleger. Dies kann es für Anleger schwieriger machen, die Risiken zu verstehen, denen sie sich aussetzen.

Wie sind Anlagen in Hedgefonds regulatorisch abgesichert im Vergleich zu Investitionen in Fonds oder ETFs?



Robin: Der regulatorische Rahmen für Hedgefonds ist im Vergleich zu Fonds und ETFs weniger umfassend; es sei denn, es handelt sich um Fonds, die für den Vertrieb an Kleinanleger:innen zugelassen sind. Das bedeutet, dass sie mehr Freiheiten in ihren Anlagestrategien haben. Fonds und ETFs unterliegen strengeren Regulierungen wie der Ucits/OGAW-Richtlinie oder dem Kapitalanlagegesetzbuch.



Die Ucits/OGAW-Richtlinie harmonisiert die Regulierung von Investmentfonds in der Europäischen Union. Sie schreibt unter anderem vor, in welche Anlageklassen Fonds investieren dürfen und welche Regeln sie beim Risikomanagement einhalten müssen. Das Kapitalanlagegesetzbuch regelt die Anlageberatung und das Portfoliomanagement in Deutschland. Es verpflichtet Vermögensverwalter unter anderem, die Anlageziele und die Risikoneigung ihrer Kunden zu berücksichtigen.

Neuerdings gibt es jedoch Hedgefonds, die genau diesen Regularien unterliegen und speziell für Kleinanleger konzipiert wurden. Hier ist der regulatorische Rahmen ähnlich umfassend wie bei Aktienfonds oder ETFs.

Der Großteil von Hedgefonds ist in der Regel nicht an diese Regulierungen gebunden. Sie unterliegen aber beispielsweise dem Marktrecht (Verbot von Insiderhandel und Marktmanipulation) sowie dem Anlegerschutzgesetz des Landes, in dem sie ihren Sitz haben.

>> Im ersten Teil dieses Interviews könnt ihr genauer nachlesen, wie Hedgefonds-Manager Renditen erzielen.

Über den Interviewten

Robin Binder ist CEO und Gründer von Nao. Er war knapp acht Jahre für die Unicredit Bank tätig und beriet mittelständische Unternehmen. Anschließend baute er das Family Office Zeitgeist Group sowie den Fintech-Venture Capital Zeitgeist X Ventures mit auf. In seiner Rolle als Geschäftsführer des Frühphasen-Venture Capitalists war er an Investments in Fintechs wie Bling, Timeless und Unitplus beteiligt.