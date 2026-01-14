Heemann Vermögensverwaltung holt Benedikt Engels und Thomas Flügel
Zum Jahresbeginn holt die Heemann Vermögensverwaltung zwei neue Mitarbeiter ins Vertriebsteam. Benedikt Engels übernimmt die Verantwortung für den Bereich Wholesale, Thomas Flügel leitet künftig das Ressort institutionelle Investoren.
Benedikt Engels ist diplomierter Bankbetriebswirt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanz- und Investmentvertrieb. Seine Karriere begann er in der Anlage- und Vermögensberatung der Citibank/Targobank. Zuletzt war er als Leiter Vertrieb bei der Apo Asset Management tätig sowie als Vertriebsdirektor bei der Dr. Peters Group. Dort verantwortete er die strategische Weiterentwicklung des Vertriebspartnergeschäfts mit Banken, Sparkassen und Fondsplattformen.
Thomas Flügel startete seine Berufstätigkeit 1989 bei der Commerzbank. Er bringt langjährige Erfahrung im Vertrieb von Fixed-Income-Produkten mit. Vor seinem Eintritt bei Heemann bekleidete er leitende Vertriebsfunktionen bei der IKB, Newedge, Moody's Analytics, der Raiffeisen Zentralbank und dem Bankhaus Metzler.
Die Heemann Vermögensverwaltung mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa.