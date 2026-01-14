Zum Jahresbeginn holt die Heemann Vermögensverwaltung zwei neue Mitarbeiter ins Vertriebsteam. Benedikt Engels übernimmt die Verantwortung für den Bereich Wholesale, Thomas Flügel leitet künftig das Ressort institutionelle Investoren.

Benedikt Engels ist diplomierter Bankbetriebswirt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanz- und Investmentvertrieb. Seine Karriere begann er in der Anlage- und Vermögensberatung der Citibank/Targobank. Zuletzt war er als Leiter Vertrieb bei der Apo Asset Management tätig sowie als Vertriebsdirektor bei der Dr. Peters Group. Dort verantwortete er die strategische Weiterentwicklung des Vertriebspartnergeschäfts mit Banken, Sparkassen und Fondsplattformen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Thomas Flügel startete seine Berufstätigkeit 1989 bei der Commerzbank. Er bringt langjährige Erfahrung im Vertrieb von Fixed-Income-Produkten mit. Vor seinem Eintritt bei Heemann bekleidete er leitende Vertriebsfunktionen bei der IKB, Newedge, Moody's Analytics, der Raiffeisen Zentralbank und dem Bankhaus Metzler.

Die Heemann Vermögensverwaltung mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa.