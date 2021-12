Heidelberger Leben mit neuem Chef

Bahr möchte dem Unternehmen künftig nur noch beratend zur Seite stehen, heißt es vom Versicherer. Zum 1. Juli hat Michael Sattler den Vorstandsvorsitz übernommen, gleichzeitig wurde Falko Loy in den Vorstand berufen.Sattler (43) ist bereits seit 2004 im Unternehmen und seit 2007 Vorstandsmitglied. Neben seinen bisherigen Verantwortungsbereichen Finanzen und Aktuariat, Kapitalanlagen, IT und Recht übernimmt er auch die Ressorts Vertrieb und Marketing sowie Kundenservice.Falko Loy (41) gehört als Versicherungsfachwirt bereits seit 1997 zu den Führungs- und Fachkräften der Heidelberger Leben. Er übernimmt als Vorstand die Verantwortung für die Aktivitäten in den Bereichen Produktentwicklung, Risikomanagement, interne Revision und Datenschutz.