Vorstandswechsel bei der Bayerischen: Kommendes Jahr geht Thomas Heigl in den Ruhestand. Der neue Finanzvorstand wird nach einer Übergangszeit Michael Scheriau.

Michael Scheriau wird neuer Finanzvorstand bei der Bayerischen, alleinverantwortlich aber erst im September 2026.

Die Versicherungsgruppe Die Bayerische hat Michael Scheriau zum 1. Juni 2026 in den Vorstand berufen. Er soll nach einer dreimonatigen Übergangsphase zum 1. September des Jahres das Finanzressort von Thomas Heigl übernehmen, der in den Ruhestand geht.

Wechsel vom Münchener Verein

Der 48-jährige Scheriau kommt vom Konkurrenten Münchener Verein, bei der er zuletzt als Fachbereichsleiter Rechnungswesen tätig war. Dort verantwortete er laut Angaben der Bayerischen unter anderem den Aufbau des Asset-Liability-Managements und die Einführung eines Kapitalanlagensystems. Vorherige Karrierestationen waren bei der Meag und bei Swiss Life. Insgesamt verfüge der neue Vorstand über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Finanzsteuerung, Kapitalanlagen, Rechnungswesen, ALM und strategische Unternehmensplanung.

Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen, sagt: „Für uns ist entscheidend, dass das Finanzressort die Weiterentwicklung der Bayerischen aktiv mitgestaltet. Michael Scheriau bringt dafür genau die richtige Mischung mit: analytische Stärke, ein klarer Blick für Chancen und ein Verständnis dafür, was unsere Kundinnen und Kunden heute erwarten.“