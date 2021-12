Heike Fürpaß-Peter Lyxor ernennt Leiterin für deutsches ETF-Geschäft

Die neue Leiterin des Geschäfts mit börsengehandelten Indexfonds in Deutschland und Österreich ist bereits seit knapp zehn Jahren für Lyxor Asset Management aktiv. Im Oktober 2008 begann Heike Fürpaß-Peter ihre Arbeit für die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Société Générale und leitet seit 2011 den öffentlichen Vertrieb des französischen ETF-Anbieters in Deutschland und Österreich. Bereits im Jahr 2000 bereitete sie für Merrill Lynch von Frankfurt aus die Auflage der ersten ETFs in Europa vor.

„Um unsere Stellung auf diesen Märkten weiter zu stärken, wird Lyxor seine ETF-Angebote noch stärker auf die Bedürfnisse und Wünsche der dortigen Anleger ausrichten“, sagt Fürpaß-Peter. So habe man sich vorgenommen, die Zahl der auf Xetra gelisteten Indexfonds zu erhöhen und das Angebot an physisch replizierenden ETFs auszubauen. „Mit Blick auf das institutionelle Kundengeschäft werden wir neben den großen Investoren zunehmend auch mittelgroße und kleinere Adressen ansprechen“, so Fürpaß-Peter.