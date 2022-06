Nachfolger von Johannes Sczepan Heiko Hauser wird neuer Plansecur-Chef

Nach mehr als 20 Jahren an der Spitze von Plansecur geht Johannes Sczepan zum Jahresende in den Ruhestand. Sein Nachfolger, Heiko Hauser, tritt zum 1. Oktober 2022 in die Geschäftsführung ein und übernimmt zum 1. Januar 2023 die alleinige Verantwortung für die Unternehmensgruppe.

Hauser ist Diplom-Ökonom und sammelte Erfahrungen im Produktmanagement bei Mercedes-Benz of North America, bevor er im Jahr 2000 seine Karriere bei der Allianz Deutschland AG begann. Dort lernte er die gesamte Palette der Finanzservices kennen. Für seine neue Aufgabe bringt er vielfältige Erfahrungen als Führungskraft im Innen- und Außendienst von Finanzdienstleistungsunternehmen mit.

Kontinuierlicher Übergang an der Plansecur-Spitze

„Authentizität und Spaß bei der Arbeit sind wichtig, um zu besonderen Leistungen und Ergebnissen zu kommen“, lautet das Motto des 48-Jährigen, das er auch bei Plansecur mit Leben füllen will.

Johannes Sczepan beendet seine Tätigkeit zum Ende dieses Jahres, steht Hauser aber noch bis zum 30. September 2023 beratend zur Verfügung. Mit der zeitlichen Überschneidung wollen Hauser und Sczepan einen kontinuierlichen Übergang an der Spitze gewährleisten.