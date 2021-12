Heiko Ulmer wechselt zu Bellevue Asset Management

Heiko Ulmer wird künftig für die Fondsboutique Bellevue Asset Management in Deutschland im Vertrieb tätig sein. Der gelernte Bankkaufmann und Bankbetriebswirt hat zuvor im institutionellen Vertrieb bei J.P. Morgan und der UBS in Frankfurt, Luxemburg und London gearbeitet.„Der deutsche Fondsmarkt hat für uns an Bedeutung gewonnen. Die Verstärkung durch einen ausgewiesenen Experten wie Heiko Ulmer ist deshalb ein logischer Schritt in unserer Expansionsstrategie", erklärt Patrick Fischli, Leiter des institutionellen Geschäftes bei Bellevue Asset Management.