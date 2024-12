Eine große Fangemeinde, ein eingängiger Name und großer Erfolg in den vergangenen Jahren – der „Heilige Amumbo“ hat alles, was man von einem Promi erwartet. Dabei ist er kein Musiker, Fußballer oder religiöser Führer, sondern ein ETF.

Was ist der „Heilige Amumbo“?

Als „Heiliger Amumbo“ wird der Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily (ISIN: FR0010755611) bezeichnet. Dabei handelt es um einen zweifach gehebelten Fonds, der in den vergangenen Jahren große Gewinne erzielt hat. Den Spitznamen hat sich allerdings nicht der Produktgeber selber ausgedacht – diesen hat er auf anderen Wegen bekommen.

Woher kommt der Name?

Genau datieren lässt es sich nicht, wann der Name zum ersten Mal verwendet wurde. Klar ist, dass er in den Tiefen des Internets geboren wurde – bei der Diskussionsplattform Reddit. Besonders in der Gruppe beziehungsweise dem Subreddit Mauerstrassenwetten wird sich intensiv über ihn und andere eher riskante Finanzprodukte ausgetauscht.