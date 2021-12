Redaktion 13.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Heinrich Maria Schulte Anklage gegen Ex-Wölbern-Chef steht

147,3 Millionen Euro an Anlegergeldern soll Ex-Wölbern-Chef Heinrich Maria Schulte veruntreut haben. Das wirft ihm die Staatsanwaltschaft Hamburg in ihrer Anklageschrift vor. Nun muss die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hamburg entscheiden, ob die von der Staatsanwaltschaft zusammengetragenen Beweise einen ausreichenden Verdacht begründen, um einen Prozess zu eröffnen. Das Oberlandesgericht Hamburg prüft derweil, ob Schulte weiter in Untersuchungshaft bleiben muss.