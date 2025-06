Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Besonders auffällig ist die einseitige Fokussierung innerhalb der ESG-Kriterien. Während Umweltziele in 68 Prozent der bestehenden Bonussysteme berücksichtigt werden, finden soziale Aspekte nur bei der Hälfte der Asset Manager Eingang in die Vergütung. Governance-Kriterien liegen mit 64 Prozent dazwischen. „Dies führt zu einem deutlichen Say-Do-Gap“, kritisiert Heinz Schannath, Inhaber der gleichnamigen Personalberatung.

Eine aktuelle Studie offenbart eine Diskrepanz in der Asset-Management-Branche: Während 88 Prozent der Vermögensverwalter Fonds mit ESG-Label auflegen, haben gerade einmal 19 Prozent ihre Bonuszahlungen an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt. Die Personalberatung Dr. Schannath Executive Search befragte für die Untersuchung 193 Führungskräfte aus dem DACH-Raum.

Die Zurückhaltung gegenüber ESG-Pay zeigt sich auch in der grundsätzlichen Haltung der Branche. Nur ein Drittel der befragten Asset Manager steht dem Konzept grundsätzlich positiv gegenüber, wobei viele die Umsetzung als schwierig erachten. 42 Prozent äußern sich negativ, ein Viertel bleibt neutral.

Die Einschätzung der Performance-Relevanz von ESG-Faktoren spiegelt diese Skepsis wider. Fast die Hälfte der Asset Manager (48 Prozent) sieht ESG eher als Begleitfaktor denn als zentralen Performance-Treiber. Ein gutes Drittel (37 Prozent) erkennt gar keinen Zusammenhang oder sieht Mess- und Zurechnungsprobleme.

Das Investor-Paradox

Steckt hinter der Studie: Headhunter Heinz Schannath © Dr. Schannath Executive Search

Auffällig ist eine Asymmetrie in der Wahrnehmung institutioneller Investoren: Während 42 Prozent ESG-abhängige Vergütungskomponenten für sich selbst ablehnen, tun dies nur 20 Prozent mit Blick auf externe Asset Manager. Diese Diskrepanz deutet auf einen doppelten Standard hin, der die Glaubwürdigkeit der ESG-Agenda untergräbt.

„Solange Nachhaltigkeitsziele in den Bonusplänen nur eine Nebenrolle spielen, bleibt der Anreiz zur konsequenten Verankerung von ESG im Investmentprozess schwach“, resümiert Schannath. Die Branche müsse höhere ESG-Gewichte, klar messbare Kennzahlen und symmetrische Sanktionsmechanismen verankern.

Langfristige Perspektive gefordert

Immerhin herrscht Einigkeit über den zeitlichen Horizont: 82 Prozent der Asset Manager betrachten ESG-Ziele als am wirkungsvollsten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Eine rein kurzfristige Perspektive findet kaum Unterstützung.

Die Studienergebnisse zeigen, dass die ESG-Transformation in der Asset-Management-Branche noch am Anfang steht. Solange variable Vergütung nicht konsequent an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt wird, bleiben entsprechende Ankündigungen der Branche weitgehend unverbindlich. Erst wenn Fehlverhalten sanktioniert und nachhaltiges Handeln finanziell belohnt wird, könnte sich die Transformation zu nachhaltigeren Portfolios spürbar beschleunigen.