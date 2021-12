Redaktion 27.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Heiß diskutiert, aber nicht umgesetzt Nur eine Stadt führt Mietpreisbremse ab 1. Juni ein

Bis die Mietpreisbremse greift, wird es wohl noch dauern. Außer in Berlin ist man nirgends so weit, in die Eisen zu steigen.