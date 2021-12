Heiße Kurven statt Aktienkurse: Banker zieht Bikini-Bilder Finanznachrichten vor

Macquarie kündigte bereits Konsequenzen an. Wie Handelsblatt.com berichtet, soll die Bank nach dem Vorfall ihre Angestellten in einer E-Mail darauf hingewiesen haben, dass für die Nutzung hauseigener Computer strikte Regeln gelten. Der ertappte David Kiely muss sich in den kommenden Tagen vor seinen Vorgesetzten verantworten.