Redaktion 04.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Helaba-Finanzplatzstudie „Brexit – Let’s go Frankfurt“

Diverse Faktoren machen Frankfurt zur bevorzugten Adresse für Brexit-bedingte Jobverlagerungen. Nach Ansicht der Helaba-Volkswirte stehen die Chancen gut, dass mindestens die Hälfte der zur Disposition stehenden Finanzjobs in einem mehrjährigen Umstrukturierungsprozess von der Themse an den Main verschoben wird. Jedoch mit Paris, Dublin, Luxemburg oder auch Amsterdam gibt es ernstzunehmende Konkurrenten. Zu diesem Ergebnis kommen die Helaba-Volkswirte in ihrer Finanzplatz-Studie „Brexit – Let’s go Frankfurt“.