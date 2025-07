Die Helaba führt eine neue Titel-Struktur ein. Statt „Bank-Direktor“ heißt es künftig „Managing Director“. Das neue System orientiert sich an internationalen Standards.

Aktualisiert am: 23. Juli 2025

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat ihre Jobtitel für außertariflich Beschäftigte grundlegend überarbeitet. Die Bank will die Umstellung in diesem Sommer abschließen, heißt es in einem „Bloomberg“-Bericht.

Das neue System umfasst mehrere Karrierestufen, vom Vice President, Associate Director, Director, Senior Director bis hin zum Managing Director. Diese Struktur gilt für die gesamte Bank einschließlich der Auslandsbüros.

„Wir haben mit historisch gewachsenen Titel-Strukturen jetzt aufgeräumt und nun einheitliche Strukturen über die gesamte Bank hinweg geschaffen“, erklärte Helaba-Personalchef Stefan Brügmann gegenüber „Bloomberg“. Die Bank ordnet jeder Karrierestufe einen bestimmten Titel zu.

Die Bank kann um eine Stufe nach oben oder unten abweichen. Diese Regelung kommt bei Mitarbeitern mit besonders hoher Verantwortung oder bei Berufseinsteigern zur Anwendung, so Brügmann.

Die Bank nutzt deutsche und englische Bezeichnungen parallel

Neben den englischen Titeln führt die Bank deutsche Entsprechungen ein. So übersetzt sie beispielsweise „Vice President“ als „Abteilungsdirektor“. Die Wahl zwischen beiden Varianten hängt vom jeweiligen Arbeitsbereich ab.

Laut Brügmann verwenden die meisten Kollegen die englischen Titel. In einigen Bereichen haben sich Teams jedoch für die deutschen Bezeichnungen entschieden – insbesondere dort, wo Sparkassen oder deutsche Mittelstandsunternehmen zu den typischen Kunden zählen.

Die Helaba orientiert sich an anderen Finanzinstituten

Bei der Entwicklung des neuen Systems schaute sich die Helaba andere Marktteilnehmer an. „Bei den neuen Titeln haben wir geschaut, was andere Landesbanken, die Commerzbank oder die DZ Bank machen“, so Brügmann. Er geht davon aus, dass die Strukturen nun weitgehend vergleichbar sind.

Mit der Umstellung verschwinden bisherige Titel wie „Bank-Direktor“ und „Bank-Prokurist“. Betroffene Mitarbeiter erhalten entsprechende neue Bezeichnungen im überarbeiteten System.

Die Regelung gilt nur für die Helaba selbst

Die neue Titel-Struktur betrifft ausschließlich die Helaba. Tochtergesellschaften wie die Frankfurter Sparkasse sind von der Umstellung nicht betroffen und behalten ihre bisherigen Bezeichnungen bei.

Die Helaba beschäftigt rund 6.600 Mitarbeiter und ist eine der größten deutschen Landesbanken. Das Institut ist sowohl im Firmenkundengeschäft als auch im Kapitalmarktbereich tätig und unterhält internationale Standorte.

Die Umbenennungen sollen nach Angaben von Helaba-Personalchef Brügmann in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Die Bank folgt damit einem Trend in der deutschen Finanzbranche, wo Institute zunehmend internationale Standards übernehmen. Dies soll die Vergleichbarkeit von Positionen zwischen verschiedenen Instituten verbessern und Personalwechsel erleichtern.