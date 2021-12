Helaba übernimmt das Zertifikat-Geschäft der West-LB

Im Jahr 2012 investierten Sparkassenkunden rund 2 Milliarden Euro in Zertifikate der Helaba. Durch die Übernahme der Zertifikat-Plattform der West-LB und den Großteil ihrer Zertifikate möchte die Landesbank ihre Position als einer der größten Zertifikat-Emittenten Deutschlands stärken und weiter ausbauen.Als Produkte will die Helaba weiterhin Zins- und Kapitalschutz- sowie Aktienzertifikate für Sparkassenkunden anbieten. Neben den Produkten übernimmt die Landesbank auch die Service- und Informationskanäle – wie das Zertifikat-Portal im Internet, sowie Mitarbeiter von der ehemaligen West-LB.Die eigentliche Übernahme des Zertifikat-Geschäfts durch Helaba erfolgt am 17. September. Bis dahin betreut die Finanzdienstleistungsgesellschaft Portigon treuhändisch die Bestände, sodass Kunden auf den Service zugreifen und ihre Produkte handeln können.