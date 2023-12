Helen Windischbauer von Amundi Deutschland „Geopolitische Risiken zeigen sich nicht immer mit einem großen Knall“

Die Corona-Pandemie, der Einmarsch Russlands in die Ukraine, der Anschlag der Hamas auf Israel – die Welt befindet sich derzeit in einem ständigen Krisenmodus. Damit richtig umzugehen ist eine der Aufgaben von Helen Windischbauer. Sie verantwortet bei der Amundi Deutschland das Portfolio-Management im Bereich Multi Asset-Lösungen.

DAS INVESTMENT: Frau Windischbauer, in einem Vortrag sagten Sie zuletzt, dass Sie die zunehmenden Risiken der geopolitischen Krisenherde als eines der Themen sehen, das aktuell und zukünftig die Kapitalmärkte bewegt. Was genau meinen Sie damit?

Helen Windischbauer: Der Ukraine-Krieg und der Überfall der Hamas auf Israel haben überdeutlich gezeigt, was geopolitische Risiken sind. Und gerade der Nahostkonflikt untermauert, dass so etwas immer wieder passieren kann und leider auch wird. Aber geopolitische Risiken zeigen sich nicht immer mit einem großen Knall. Häufig haben sie einen schleichenden Verlauf und sind dann noch schwerer einzuschätzen. Da man diese Effekte schwer vorwegnehmen kann, neigen die Märkte dazu, diese Risiken zur Seite zu schieben. Mit der Folge, dass sie sich bisher zu wenig im Markt und damit auch in der Bewertung von Einzelwerten widerspiegeln. Während jede Zinsänderung sofort eingepreist wird, haben die geopolitischen Risiken weniger starke Auswirkungen. Natürlich zeigen sie sich global bei Öl- oder auch Nahrungsmittelpreisen, aber die starken Reaktionen bleiben meistens lokal. Das wird in der Zukunft mit Sicherheit so nicht bleiben.

Wenn das in Zukunft mit Sicherheit nicht so bleiben wird - wie können Anleger dann mit geopolitischen Risiken umgehen?

Windischbauer: Die Herausforderungen aktuell sind mit dem Ukraine-Krieg und den Nahostkonflikt natürlich groß, aber viele Punkte werden auch zu wenig in Betracht gezogen. Wie positioniert sich die Nato? Wird sich Iran in den Nahostkonflikt einschalten? Leider hat man immer den Eindruck, dass die Märkte nicht zu viele schlechte Nachrichten auf einmal verkraften können. Aktuell spricht zum Beispiel kaum jemand von China und Taiwan. Dieses Risiko scheint aus der Wahrnehmung gerutscht zu sein und reflektiert sich auch nicht in den Märkten.

Welchen Einfluss hat dies auf Ihre Arbeit?

Windischbauer: Das Wichtigste ist, dass wir die möglichen Risiken frühzeitig erkennen. Dann geht es darum, diese möglichst gut einzuschätzen und mit Wahrscheinlichkeiten zu hinterlegen. Manche Entwicklungen lassen sich nicht prognostizieren, aber einige doch. In der aktuellen politischen Situation war zum Beispiel abzusehen, dass sich Länder und Regionen neu sortieren und Allianzen gestärkt werden. Und natürlich investieren wir lieber in einem demokratischen Umfeld und legen ein stärkeres Augenmerk auf die volkswirtschaftlichen Aspekte als auf die Politik.

Um diesen Ansatz weiter zu schärfen, haben wir bei Amundi seit mehr als einem Jahr Anna Rosenberg im Team, die als Expertin geopolitische Einschätzungen vornimmt. Mit ihr arbeiten wir die angesprochenen Szenarien und Wahrscheinlichkeiten aus.

Von Frau Rosenberg stammt dann auch ihre Einschätzung, dass zum Beispiel Lateinamerika ein potenzieller Wachstumsmarkt ist, also ein zukünftiger Gewinner?

Windischbauer: Ja, Lateinamerika kann man sicherlich als relativen Gewinner bezeichnen. Das liegt an der geographischen Nähe zu Nordamerika, aber auch an dem Reichtum an Rohstoffen und der Fähigkeit, diese verlässlich und mit verlässlichen Preisen zu liefern.

Und welche Länder sehen Sie in Lateinamerika als besonders chancenreich?

Windischbauer: Mexiko als direktes Nachbarland der USA ist sehr interessant. Hier werden die wirtschaftlichen Beziehungen als Handelspartner auch wieder klar ausgebaut. Mexiko gilt aktuell als relativ niedrig bewertet, und wir haben den Eindruck, dass viele Investoren das Land noch nicht so richtig entdeckt haben. Positiv ist der erkennbare Versuch, wieder näher an die USA zu rücken. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt aber die Wahl im kommenden Jahr.

Brasilien ist vor allem aufgrund der Rohstoffe interessant, aber natürlich auch in der Gesamtbetrachtung. Das Land hat zwar schon lange relativ hohe Leitzinsen, aber wir gehen davon aus, dass diese im ersten Halbjahr 2024 um mindestens 200 Basispunkte gesenkt werden. Das hätte dann natürlich einen sehr positiven Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung.

Geben Sie uns bitte eine Einschätzung zu verschiedenen Anlageformen - wie sieht es beispielsweise bei Anleihen aus, haben diese wieder mehr an Attraktivität gewonnen?

Windischbauer: Ja, Anleihen sind wieder attraktiv. Ebenso kurzfristige Anlagen sowie Geldmarktfonds. Grund ist hier die inverse Zinskurve, die dafür sorgt, dass am vorderen Ende der Kurve, also bei den kürzeren Laufzeiten, die Zinsen höher sind. Mittlerweile verschiebt sich die Zinskurve, und die mittleren und längeren Laufzeiten kommen wieder in den Fokus.

Spannend ist in diesem Zusammenhang die Frage, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um beim Investieren die Aktienquote zu erhöhen. Aktuell sind wir auf einem Zinsplateau und erwarten im nächsten Halbjahr eine milde Rezession und eine gewisse Volatilität. Ende des ersten Halbjahres 2024 gehen wir von einer Zinssenkung aus. Spätestens dann sind Aktien auch wieder in der Breite interessant.

Wie kann denn die Widerstandsfähigkeit eines Aktien-Portfolios gestärkt werden?

Windischbauer: Wie gesagt, sind wir bei Aktien noch zurückhaltend. Natürlich gehören sie in ein Portfolio, aber nur mit Qualitätsaktien, gerne aus dem Bereich Value. Bei den Wachstumstiteln in den USA sind wir aktuell vorsichtig, weil die Bewertungen sehr hoch sind.

Auch wenn wir eher neutral als positiv sind, stehen auch Japan und China im Fokus. Japan hat viele strukturelle Reformen auf den Weg gebracht und die wirtschaftliche Entwicklung ist besser als ihr derzeitiger Ruf. Bei China hatten wir nach dem Re-Opening einen stärkeren Push erwartet, der sich so nicht bewahrheitet hat. Wir prognostizieren für 2024 ein Wachstum von 3,9 Prozent und für 2025 von 3,4 Prozent. China ist regional betrachtet auf alle Fälle interessant, hat aber noch zu viele Probleme, um wieder die globale Wachstumslokomotive zu werden.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?

Windischbauer: Was ich eingangs sagte – man muss die Risiken sehen und sie realistisch einschätzen. Die Welt ordnet sich gerade neu und das wird auch das Anlageverhalten beeinflussen. Um sich gut aufzustellen, ist ein Sicherheitspuffer und eine breite Diversifikation wichtig. Für Stabilität im Portfolio sorgen natürlich nach wie vor solide Anlageklassen wie Gold oder US-Staatsanleihen.